الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تكسر حاجز 23 ألف دولار

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات الأحد 5 فبراير 2023 وبعدما سجلت العملات الرقمية مكاسب قوية يوم الخميس الماضي، لم تتمكن السوق من تسجيل المكاسب. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 0.28%، ليصل 23.379.7 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.89% دولار مسجلة 1.665.85 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.14% لتسجل 0.3983 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 8. 0% لتسجل 384. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 2.09%، لتصل إلى مستويات 0.095250 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 9.09% إلى مستويات 0.01501 دولار، وتراجعت العقود الذكية AV AX في حدود 0.24% إلى مستويات قرب 21.04 دولار.

فيما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 82. 2% إلى مستويات 0.001918 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 93. 3% إلى مستويات 9578 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.40918 دولار.

 

 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
البنك المركزي الأمريكي أسعار العملات المشفرة بيتكوين إيثريوم سولانا دوج كوين شيبا العقود الذكية أسعار الفائدة

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