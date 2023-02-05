أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تكسر حاجز 23 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات الأحد 5 فبراير 2023 وبعدما سجلت العملات الرقمية مكاسب قوية يوم الخميس الماضي، لم تتمكن السوق من تسجيل المكاسب.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 0.28%، ليصل 23.379.7 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.89% دولار مسجلة 1.665.85 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.14% لتسجل 0.3983 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 8. 0% لتسجل 384. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 2.09%، لتصل إلى مستويات 0.095250 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 9.09% إلى مستويات 0.01501 دولار، وتراجعت العقود الذكية AV AX في حدود 0.24% إلى مستويات قرب 21.04 دولار.

فيما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 82. 2% إلى مستويات 0.001918 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 93. 3% إلى مستويات 9578 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.40918 دولار.