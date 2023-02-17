الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، حيث يترقب عشاق القلعة البيضاء فى مصر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك أمام نظيره المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

وخسر الزمالك في أول لقاء له بدور المجموعات أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد جاء عن طريق ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

من جهة أخرى، خسر المريخ السوداني من الترجي التونسي بهدف نظيف جاء عن طريق محمد أمين توغاي فى الثواني الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي بتونس فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويسعى الفارس الأبيض، للفوز بهذه المباراة لتحسين ترتيبه فى دور المجموعات والحصول على أول ثلاثة نقاط.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مباراة الزمالك والمريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، على ملعب الشهداء بنينا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر قنواتها، حيث قررت إذاعة مباراة الزمالك والمريخ السوداني في ثاني لقاءات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS 4HD.

معلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى دوري أبطال إفريقيا

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويأتي هذا ضمن سياسة القناة فى توفير معلق محايد فى حالة المواجهات العربية بين الفرق والمنتخبات.

 

تردد قناة beIN SPORTS 4HD الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • معامل الترميز: 27500
  • الجودة:  HD

زيزو: لاعبو الزمالك مصممون على الفوز أمام المريخ السودانى

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى الأبطال والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - - سيد عبد الله “نيمار” - سيف جعفر - أحمد سيد “زيزو” - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق “شيكابالا” - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

 

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