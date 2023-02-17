«مصر للطيران» تنفذ تجربة إخلاء وإطفاء حريق بالمقر الرئيسى (صور)

نفذت الشركة الوطنية مصرللطيران، تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق" تأكيدًا على سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشأت بالشركة.

كما قامت الإدارة العامة لأمن المبنى الإداري بقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصرللطيران بتنفيذ تجربة "إخلاء" لتدريب جميع العاملين على الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها أثناء حالات الطوارئ .

كشف الفريق الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن الشركة الوطنية سوف تستقبل طائرة جديدة نهاية الشهر الجاري لضمها لأسطول الناقل الوطني.

وأكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة يسعى دائمًا إلى تقديم تجربة سفر ممتعة للمسافرين، وتقديم كافة الخدمات للمسافرين.

وأوضح رئيس مطار القاهرة، أن المشاية الكهربائية التي تم تشغيلها مؤخرًا، توفر سبل الراحة للمسافرين للانتقال من مبني الراكب 2 والجراج متعدد الطوابق، موضحًا أن الجراج مفتوحًا مجانًا أمام الركاب وذويهم المودعين.

ويعتبر مشروع المشاية الكهربائية ‏الذي يربط بين ‏مبنى الركاب رقم 2 ،والجراج متعدد الطوابق يسهم في تسهيل حركة الركاب وانتظار ‏السيارات وتفادي أي تكدسات داخل مطار القاهرة.

جدير بالذكر، أن التصميمات الهندسية لمشروع المشاية ‏الكهربائية تشمل ممشى ‏مغطى بطول 310 ‏أمتار، وكوبري بطول 60 مترًا وعرض 7 ‏أمتار ‏ونصف، ‏ومنطقتين تجميع، الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب2، ‏بالإضافة إلى خمسة أماكن للخدمات موزعة بطول ‏المشاية، ومنطقة ‏انتظار (‏HUB‏) بمساحة 1200 متر ‏مربع تشمل مساحات تجارية وخدمية ودورات مياه.‏

وأوضح رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مشروع محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج تم الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث ينتج 300 ك وات طاقة شمسية، ويوفر 600 ألف جنيه في السنة لشركة ميناء القاهرة الجوي، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة 3 ونص مليون، ويخدم إنارة الطرق والمباني.

جانب من التجربة

جانب من التجربة

جانب من التجربة