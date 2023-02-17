الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الاقتصاد اللبنانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لبنان لم يفلس ولكن أدير بطريقة خطأ

أمين سلام وزير الاقتصاد
أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن لبنان لم يفلس، ولكن أدير بطريقة خطأ، واستشرى به الفساد، وأموال الناس كانت الضحية.

وأضاف أمين سلام، خلال لقاءه ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إنه لديه ثقة وتفاؤل كبيرين بشأن أنه إذا كان هناك سياسيين وقيادات للمرحلة المقبلة فسيكون لديهم النية لإرجاع أموال الناس.

وأشار إلى أن صندوق النقد قال  بأنه سيضع للبنان إطار عمل وسيراقب ويضع الشروط لتستطيع الدولة اللبنانية الخروج مما هي فيه.

وأكد أنه بالفعل تمت المناقشة مع صندوق النقد حول إمكانية عودة أموال الناس لهم، وتمت مناقشة عدة سيناريوهات تم طرحها، ولم يكن بينهم سيناريو واحد سهل، معقبا: "مع كل واحد هناك ضحايا أو تضحية بأماكن معينة في مقابل أمور أخرى، وبالتالي تم صدور بعض الاقتراحات بأنه من الممكن إعادة 100 ألف دولار للموديعين، وهذا هو أفضل سيناريو".

وتابع:"رغم أنه أفضل سيناريو ولكن لم يحسم حتى اليوم، إن كان كل مودع سيسترد 100 ألف دولار، وكل مودع فوق الـ100 ألف دولار سنذهب إلى ما يسمى بصندوق استعادة الأموال، والذي سيغذى من عدة أماكن في الدولة على مراحل تصل إلى 15 سنة كنوع من التقسيط للمبالغ التي تزيد عن 100 ألف دولار، ولكننا حتى اليوم لم نصل إلى نتيجة حاسمة بشأن هذا الموضوع".

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