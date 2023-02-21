غدًا.. البابا ثيودوروس يختتم رحلته الرعوية إلى إفريقيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن غدًا ستنتهي زيارة بابا وبطريرك الإسكندرية البابا ثيودروس الثاني إلى إفريقيا، التي بدأها يوم 12 فبراير 2023، واستغرقت مدة عشرة أيام.

وأشار الأنبا نيقولا، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن زيارة غبطته اشتملت ثلاث دول هي: كينيا (المتواجد فيها الآن)، يليها الكونغو، وبعدها أوغندا.

وأضاف الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية لكنيسة الروم، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":اعترفت العديد من الكنائس المحلية باستقلالية MOC، في جمهورية مقدونيا الشمالية تحت اسم "أبرشية أوهريد ومقدونيا الشمالية ومقرها سكوبي".

بينما اعترف البعض الآخر بها على أنها كنيسة قانونية ولكنها ليست ذاتية الحُكم.

وجرى الاعتراف حتى الآن بذاتية الحكم (autocephalous) للكنيسة المقدونية الأرثوذكسية من قبل كنائس روسيا وبولندا وأوكرانيا وبلغاريا التشيكية وسلوفاكيا ورومانيا وصربيا، بالإضافة الجورجية.

وعلى العكس من ذلك، ترفض كنيسة اليونان صراحة استقلالية الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية على أساس أن القسطنطينية فقط هي التي يمكنها منح ذاتية الحُكم (autocephalous)، على الرغم من أنها مع ذلك تقبل MOC ككنيسة قانونية، بعد القرار السابق للقسطنطينية.

كما قبلت البطريركية الأنطاكية قانونية الكنيسة المقدونية الأرثوذكسية، ودخلت في شركة معها، على الرغم من "التطلع إلى الإجماع الأرثوذكسي العام حول الاسم والوضع القانوني لهذه الكنيسة في أقرب وقت ممكن".

كان قد اجتمع ممثلون كنائسيون من "MOC" مع كنيسة أورشليم والكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا (OCA)، على الرغم من أن مجمعيهما الكنسي لم يتناولا هذه القضية رسميًا.

كما أن كنائس الإسكندرية وجورجيا وقبرص وألبانيا، لم تتناول مجامعهم الكنسية هذه القضية رسميًا.