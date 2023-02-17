بعد موجة الطقس البارد.. متى يبدأ فصل صيف 2023 فلكيًا؟

حالة من عدم الاستقرار تصيب المناخ، ففي هذه الأوقات تنخفض وترتفع درجات الحرارة، الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل متى يبدأ فصل الصيف 2023؟، ففي السطور التالية نجيب على هذا السؤال.

متى يبدأ فصل صيف 2023؟

وفقًا للحسابات الفلكية، فقد بدأ فصل الشتاء يوم الأربعاء من العام الماضي 2022، تحديدًا في يوم 21 ديسمبر، ويكون طوله 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي في الـ19 من شهر مارس لعام 2023.

فيما يبدأ فصل الربيع لعام 2023 في يوم الإثنين من شارع مارس، تحديدًا في يوم 20 من الشهر المحدد السالف ذكره، ويكون طوله 92 يومًا و17 ساعة و13 دقيقة، وينتهي في يوم 20 يونيو من العام الجاري 2023.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

مستوى قياسى لذوبان الجليد فى أنتركتيكا للسنة الثانية على التوالى:

شهدت رقعة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي مستوى قياسياً في الذوبان للعام الثاني على التوالي، حتى قبل نهاية الصيف الجنوبي، بحسب المرصد الأمريكي المرجعي في المجال، ما يترك القارة القطبية الجنوبية عرضة لأمواج ورياح ساخنة تهدد الغطاء الجليدي بشكل غير مباشر.

في 13 فبراير، انخفض حجم الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية إلى "1,91 مليون كيلومتر مربع"، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء قياسات الأقمار الاصطناعية في عام 1978، بحسب المركز الوطني الأمريكي لبيانات الجليد والثلج (NSIDC).

وسُجل المستوى القياسي السابق في فبراير 2022، عندما انخفضت مساحة الجليد العائم في المحيط المتجمد الجنوبي إلى أقل من مليوني كيلومتر مربع لأول مرة.

مع ذلك، خلال العقود الأربعة الماضية، ظلّ متوسط الجليد البحري المتبقي في ذروة الصيف في أنتركتيكا مستقراً، على عكس الجليد البحري في غرينلاند والقطب الشمالي حيث يتسبب الاحترار المناخي في ذوبان متسارع.

وتشهد دورة الجليد في القارة القطبية الجنوبية “ذوبان في الصيف، وإعادة تشكّل في الشتاء”، تغيرات سنوية كبيرة، إذ إن "أربعة من أدنى خمسة مستويات سنوية سُجلت منذ عام 2008"، وفق المركز الوطني لبيانات الجليد والثلج.

وخلال السنوات الجيدة، تجاوز سطح الجليد البحري 3,5 ملايين كيلومتر مربع في ذروة الذوبان خلال الصيف.