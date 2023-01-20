الصيف 21 يونيو.. تعرف على مواعيد بدايات فصول السنة خلال 2023

ننشر لكم مواعيد بدايات فصول السنة خلال 2023، حيث يبحث الجمهور و رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل وموقع البحث جوجل على مواعيد بدايات الصيف وانتهاء فصل الشتاء.

مواعيد بدايات فصول السنة خلال 2023

ويرصد "الدستور" مواعيد بدايات فصول السنة، وذلك خلال العام الهجرى 1444 هجريًا والعام الجديد 2023 ميلاديًا، في سياق السطور التالية:

مواعيد فصل الشتاء

بدأ فصل الشتاء يوم الأربعاء من العام الماضي 2022، تحديدًا في يوم 21 ديسمبر، ويكون طوله 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي في الـ19 من شهر مارس لعام 2023.

مواعيد فصل الربيع

يبدأ فصل الربيع لعام 2023 في يوم الإثنين من شارع مارس، تحديدًا في يوم 20 من الشهر المحدد السالف ذكره، ويكون طوله 92 يومًا و17 ساعة و13 دقيقة، وينتهي في يوم 20 يونيو من العام الجاري 2023.

مواعيد فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف لعام 2023 من يوم الأربعاء 21 يونيو، ويكون طوله 93 يومًا و13 ساعة و52 دقيقة.

فصل الشتاء هذا العام

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.