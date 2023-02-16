الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: التدخل السياسى يعصف بفكرة الحرية الاقتصادية في العالم

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن آخر تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي تسود معظم دول العالم نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة بعد نحو عام من بدء الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن النظام الاقتصادي الذي يحكم العالم حالياً يقوم على آليات الاقتصاد الحر يفترض فيه أنه قائم على فتح الحدود، وعدم التدخل السياسي والإداري في آليات الاقتصاد.

وأشار وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن التدخل السياسي والعواصف الجيوسياسية، تعصف بفكرة الحرية الاقتصادية ويهدم نظام وأسس الاقتصاد العالمي، منها تدخلات بسبب حروب روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا.

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