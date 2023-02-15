الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأبرز خدماتها

رابط الموقع الرسمي
رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

يقدم موقع الدستور لمتابعيه  من خلال هذا التقرير رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لإجراء مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال موقعها وبالاعتماد على التحول الرقمي؛ للتسهيل على المواطنين في تنفيذ خدماتهم التي تحتاج إلى موقع وزارة الداخلية.
 اقرأ أيضًا

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اسرع رابط

 

رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

نوضح في هذا التقرير رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والخدمات التي يمكن إجرائها من خلال هذا الرابط. 

يمكن الوصول إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا 

جاء إتاحة وزارة الداخلية لموقعها الرسمي وإتاحة الخدمات من خلاله وذلك وتنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي، والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع ادارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.

الداخلية تعلن موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2023 وشروط القبول للذكور والإناث

استعلام نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 «سكن لكل المصريين 3»

خدمات موقع وزارة الداخلية 

ومن خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يمكن تنفيذ عدد من الخدمات المهمة منها:

خدمات الأحوال المدنية والتي تشمل: 

  • استخراج وثيقة ميلاد اول مرة لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين.
  • استخراج وثيقة ميلاد لمقدم الطلب أو لشخص آخر.
  • استخراج قيد وفاة بشرط أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقًا، ويجب كتابة اسم المتوفي واسم أم المتوفي ثلاثي أو رباعي، كما يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.
  • استخراج وثيقة زواج بشرط أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقًا، يكون تاريخ الزواج بعد ابريل لسنه 1962، ويكون مقدم الطلب صاحب الشأن.
  • استخراج وثيقة طلاق بنفس الشروط السابقة.
  • استخراج قيد عائلي.
  • استخراج قيد فردي.
  • استخراج بطاقة رقم قومى بدل فاقد/تالف.
  • خدمات المرور.
  • تجديد رخصة مركبة.
  • بدل فاقد رخصة مركبة.
  • بدل فاقد رخصة قيادة.
  • بدل تالف رخصة قيادة.
  • الاستعلام عن المخالفات المرورية.
  • خدمات تصريح العمل.
  • استخراج تصريح عمل أول مرة.
  • تجديد تصريح عمل.
  • بدل فاقد تصريح عمل.
  • مخالصة.
  • خدمات الأدلة الجنائية.
  • إصدار صحفية الحالة الجنائية المميكنة.

 

خدمات  أخرى متاحة على رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

كذلك يوجد خدمات أخرى من 

المفقودين من خلال وضع الاسم والسن والنوع والضغط على كلمة بحث

  • الحج.
  • الالتحاق بكلية الشرطة.
  • شكاوى الأجانب.
  • متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.
  • قيد المتعاملين بوزارة الداخلية.
  • طلبات زيارة المسجونين.
  • خدمات معاوني الآمن.
  • خدمات التجنيد.
  • الهجرة والجنسية.
  • الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة.
رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات المرورية استخراج قيد عائلي استخراج بطاقة رقم قومي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية الموقع الرسمي خدمات المرور خدمات الأدلة الجنائية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف مدة إيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

الناتو: نطالب بيلاروسيا بالتوقف عن التورط في حرب أوكرانيا

النيابة العامة تستمع للمصابين باختناق إثر تسرب غاز في الوراق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

المستوطنات والإصلاحات القضائية.. هل سينجح نتنياهو في إحتواء غضب واشنطن؟

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين