رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وأبرز خدماتها

يقدم موقع الدستور لمتابعيه من خلال هذا التقرير رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لإجراء مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال موقعها وبالاعتماد على التحول الرقمي؛ للتسهيل على المواطنين في تنفيذ خدماتهم التي تحتاج إلى موقع وزارة الداخلية.

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رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

نوضح في هذا التقرير رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والخدمات التي يمكن إجرائها من خلال هذا الرابط.

يمكن الوصول إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

جاء إتاحة وزارة الداخلية لموقعها الرسمي وإتاحة الخدمات من خلاله وذلك وتنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي، والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع ادارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.

خدمات موقع وزارة الداخلية

ومن خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يمكن تنفيذ عدد من الخدمات المهمة منها:

خدمات الأحوال المدنية والتي تشمل:

استخراج وثيقة ميلاد اول مرة لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين.

استخراج وثيقة ميلاد لمقدم الطلب أو لشخص آخر.

استخراج قيد وفاة بشرط أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقًا، ويجب كتابة اسم المتوفي واسم أم المتوفي ثلاثي أو رباعي، كما يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

استخراج وثيقة زواج بشرط أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقًا، يكون تاريخ الزواج بعد ابريل لسنه 1962، ويكون مقدم الطلب صاحب الشأن.

استخراج وثيقة طلاق بنفس الشروط السابقة.

استخراج قيد عائلي.

استخراج قيد فردي.

استخراج بطاقة رقم قومى بدل فاقد/تالف.

خدمات المرور.

تجديد رخصة مركبة.

بدل فاقد رخصة مركبة.

بدل فاقد رخصة قيادة.

بدل تالف رخصة قيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خدمات تصريح العمل.

استخراج تصريح عمل أول مرة.

تجديد تصريح عمل.

بدل فاقد تصريح عمل.

مخالصة.

خدمات الأدلة الجنائية.

إصدار صحفية الحالة الجنائية المميكنة.

خدمات أخرى متاحة على رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

كذلك يوجد خدمات أخرى من

المفقودين من خلال وضع الاسم والسن والنوع والضغط على كلمة بحث