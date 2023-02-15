استعلام نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 «سكن لكل المصريين 3»

الإسكان الاجتماعي يهم ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر كونه يوفر لهم سكن آمن وشامل كل المرافق من مياه وكهرباء وغاز دون الخضوع لاستغلال وجشع سماسرة العقارات، ولذلك يتصدر البحث عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 التي بدأ التقديم لها في الفترة الماضية.

نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وينتظر المتقدمين لشقق الإعلان السادس عشر “سكن لكل المصريين 3”، ظهور نتيجة التقديم في هذا الإعلان، بعد انتهاء فترة التقديم نوفمبر الماضية وحتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة رغم أن صندوق الإسكان الاجتماعي كان أعلن في وقت سابق أنها ستظهر في يناير من العام الجاري.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

لاحقًا، لم يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد لظهور نتيجة التقديم في الإعلان الـ 16 لكنه وفر رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة التقديم ومتابعة التقديم من خلال عدد من الخطوات.

الدخول عبر الرابط التالي إدخال الرقم القومي فقط للمتقدم على الفور يظهر للمستعلم المدينة التي تم الحجز بها، والمساحة المخصصة، وكل المعلومات عن المتقدم.

الجدير بالذكر أنه عند ظهور النتيجة يمكن استخدام هذا الموقع لمعرفة إعلان نتيجة الإعلان السادس عشر "سكن لكل المصريين 3" لكن حتى الآن لم تظهر وإذا تم إدخال أي بيانات سيتم ظهور الرقم القومي غير مسجل.

رابط نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وفي حال ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 يجب على المتقدم الضغط هنــــــــــا

وعند ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 سوف يرسل صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل نصية للحاجزين، تتضمن موقف الحاجزين من مختلف المحافظات.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة نتيجة الإعلان السادس عشر

كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام الهاتف المخصصة لخدمة العملاء، والتي جاءت على النحو التالي:

5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.