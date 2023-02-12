الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اسرع رابط

يستمر البحث عن الاستعلام عن المخالفات المرورية لمعرفة مخالفات رخص المركبات في القاهرة والمحافظات، عبر موقع النيابة العامة خدمات المرور لـ الاستعلام عن مخالفات السيارات.

اقرا ايضا

خدمات المرور الالكترونية

ويبحث قائدو السيارات عن المخالفات بالعبارات التالية: اسرع استعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

حالات مضاعفة المخالفات المرورية

يوجد بعض الحالات في قانون المرور تؤدي لمضاعفة المخالفات المرورية وسحب الرخصة وتصل عقوبتها للحبس.

نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 وفي لائحته التنفيذية المخالفات المرورية التي تتضاعف عقوبتها سواء (الحبس أو الغرامة المالية) حال ارتكابها مرة أخرى.

ارتكاب فعل مخالف للآداب بالمركبة: الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 جنيه و1500 جنيهًا (وتضاعف العقوبة حالة تكرارها في خلال سنة)، بحسب المادة 72 من اللائحة التنفيذية للقانون

حالات اتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وتتراوح الغرامة بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه وتضاعف العقوبة حال تكرار ارتكابها خلال 6 أشهر من تاريخ الإدانة:

- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

- القيادة بدون رخصة مركبة أو رخصة منتهية أو سحبت رخصتها

- القيادة بدون رخصة قيادة أو منتهية

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- حيازة أو استعمال أجهزة وتطبيقات تكشف مواقع الرادار (الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة والغرامة عند تكرار الفعل في خلال سنة).

وتشير المادة 74 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون إلى أنه في أغلبية المخالفات الأخرى، فإنه في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية في حال ارتكاب المخالفة خلال 6 أشهر.