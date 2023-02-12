الأحد 12 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اسرع رابط

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يستمر البحث عن الاستعلام عن المخالفات المرورية لمعرفة مخالفات رخص المركبات في القاهرة والمحافظات، عبر موقع النيابة العامة خدمات المرور لـ الاستعلام عن مخالفات السيارات.

اقرا ايضا

معرفة حالة الطلب.. الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

تفعيل الحساب المدرسي الموحد للدخول على منصة التدريب والتطوير المهني

 

خدمات المرور الالكترونية

 

ويبحث قائدو السيارات عن المخالفات بالعبارات التالية: اسرع استعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة .

 

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

ونظرا للضغط الشديد من قبل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا  https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

استعلام عن مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

حالات مضاعفة المخالفات المرورية 

 

يوجد بعض الحالات في قانون المرور تؤدي لمضاعفة المخالفات المرورية وسحب الرخصة وتصل عقوبتها للحبس.

نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 وفي لائحته التنفيذية المخالفات المرورية التي تتضاعف عقوبتها سواء (الحبس أو الغرامة المالية) حال ارتكابها مرة أخرى.

ارتكاب فعل مخالف للآداب بالمركبة: الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 جنيه و1500 جنيهًا (وتضاعف العقوبة حالة تكرارها في خلال سنة)، بحسب المادة 72 من اللائحة التنفيذية للقانون

حالات اتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وتتراوح الغرامة بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه وتضاعف العقوبة حال تكرار ارتكابها خلال 6 أشهر من تاريخ الإدانة:

- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

- القيادة بدون رخصة مركبة أو رخصة منتهية أو سحبت رخصتها

- القيادة بدون رخصة قيادة أو منتهية

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- حيازة أو استعمال أجهزة وتطبيقات تكشف مواقع الرادار (الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة والغرامة عند تكرار الفعل في خلال سنة).

وتشير المادة 74 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون إلى أنه في أغلبية المخالفات الأخرى، فإنه في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية في حال ارتكاب المخالفة خلال 6 أشهر.

 

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات خدمات المرور الإلكترونية ستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة مخالفات رخص القيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

سعر الدولار اليوم الأحد 12-2-2023 خلال التعاملات المسائية (تحديث)

«البحوث الفلكية» ترد على عالم هولندى تنبأ بزلزال فى مصر

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 لجميع المستفيدين من المعاش

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 12/2/2023 في مصر خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

معرض القاهرة للكتاب

جمال-أسعد

الأسعار ياحكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معركة القانون.. كيف تتحرك المعارضة الإسرائيلية لوقف الإصلاحات القضائية؟

حفيدة نازى تدعى أنها يهودية.. نائبة جمهورية فى الكونجرس الأمريكى تثير الجدل

أبومازن: حكومة الاحتلال الحالية لم يسبق لها مثيل فى التطرف