الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

معاش
معاش

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.. الأكثر بحثا على جوجل في الساعات الماضية إذ حرصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إتاحة كافة الخدمات المتعلقة بالمعاشات بشكل إلكتروني تسهيلا على المواطنين.

وترصد «الدستور»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي كيفية استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، من خلال بعض الخطوات.

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، عبر موقعها الرسمي، من خلال هذا الرابـــــــــــــــــط.

منذ قرابة عام من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي


- في البداية يمكن للمواطن، الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية واختيار الخدمة.

- ثانيا، قيام المواطن بتدوين البيانات ويتم ذلك بكتابة وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح ثم الضغط على أيقونة استعلام.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

بعد 3 أيام.. موعد صرف معاشات فبراير 2023

رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

التضامن: 10.8 ملايين صاحب معاش و14 ألف منفذ للصرف حتى يناير الجاري


وتتيح التأمينات الاجتماعية، خدمات كثيرة، بخلاف الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وهي كالتالي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- تسجيل رقم تأميني

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- صرف منحة الزواج.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

- طلب استعلام عن السيارة.
- عرض السيارات المملوكة لمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.

- استعراض العمالة المستمرة.

- استعلام عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة.

- استعلام عن العمليات المستمرة.

- استعراض السداد عن عملية المقاولة «مستخلصات».

- استعراض العمالة المنتهية.

- الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل.

- استعراض ديون العمال المدرجة على المنشأة.

- استعراض كشف حساب منشأة.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن أوعيه الاجور.

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.. زيادة المعاشات

زيادة معاشات التأمينات الاجتماعية

يذكر أن وزارة  التضامن الاجتماعي أعلنت المدّة الماضية عن زيادة المعاشات، ويمكن بواسطة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن زيادة المعاش، عن طريق الدخول على الموقع واختيار خدمة أصحاب المعاشات ثم الضغط على الاستعلام عن زيادة المعاش واستعراض التطور ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة والرقم القومي وما إلى ذلك.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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