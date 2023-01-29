الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يكثر البحث عن رابط استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 للاستفادة من المعاش الذي وفرته الدولة للأسر الأكثر احتياجًا في عيش الحياة الكريمة التي يسعون لها.


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استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023

نعرض لكم في التقرير التالي رابط وخطوات استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 وكيفية الاشتراك في مشروع تكافل وكرامة.
 

يمكن للباحثين عن طريقة من أجل استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الدخول على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

ثم يتم كتابة رقم البطاقة لصاحب معاش تكافل أو كرامة
والضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والفئات المعفاة

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

 

للمواطنين الذين يرغبون في التقديم من أجل الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة إتباع الخطوات التالية: 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

 

ولكن يجب العلم أنه من أجل القبول في برنامج تكافل وكرامة والحصول على المعاش يجب أن تتوافر الشروط التالية:  
 

إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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