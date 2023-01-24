التضامن: 10.8 ملايين صاحب معاش و14 ألف منفذ للصرف حتى يناير الجاري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ عددهم خلال يناير الجاري 10 ملايين و837 ألفا و424 شخصا مقابل 10 ملايين و 842 ألفا و 626 خلال ديسمبر الماضي يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا.

أضافت الوزارة، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 14 ألفا و 514 منفذا حتى الان مقابل 13 ألفا و 432 منفذا فى ديسمبر ، وبلغ عدد المؤمن عليهم 14 ملايين و 288 ألفا و812 شخصا مقابل 10 ملايين و 463 ألفا و 439 شخصا ديسمبر الماضي.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات فبراير بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل 300 جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضًا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى.

خدمات

ويقدم الموقع عددا من الخدمات للموظفين.

عملية الاستعلام عن البيانات الأساسية كافة لملف المعاش.

معرفة عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

تتم عملية الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

كما يتم استعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

الرقم التأمينى

الرقم التأمينى هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

الاستعلام

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى