آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023

يتساءل الكثير من الطلاب حول اخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس، يوم الثلاثاء، الموافق 28 فبراير.

كما أوضحت أن موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 الإلكترونية للمدارس بدأ، يوم الأحد 12 فبراير، على أن يستمر تسليم الطلاب المنتظمين استمارة الثانوية العامة الإلكترونية للمدارس حتى يوم الخميس 2 مارس.

كما بدأت المدارس الثانوية في جميع المحافظات، استلام الاستمارات الإلكترونية من الطلاب للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية 2023، بعد فتح باب التقديم لتسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا، يوم 15 يناير الماضي، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

التعليم اعلنت عن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

وأكدت الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: من هنــــــــــا .

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي من خلال الموقع الإلكترونى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

كما حددت وزارة التربية والتعليم، أخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 6 أبريل، مؤكده أنه لن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب .

وأكدت وزارة التعليم، أنه بناء علي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل اللإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.