كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2023 واعرف آخر موعد للتسجيل

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، يوم الأحد الموافق 2023/1/15 ولازال ممتد حتى الثلاثاء الموافق 2023/2/28، ولاقتراب موعد انتهاء التسجيل يتساءل آلاف الطلاب عن كيفية التسجيل وطباعة الاستمارة لتلافي الحرمان من دخول الامتحانات.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ويتساءل طلاب الصف الثالث الثانوي عبر محرك البحث جوجل عن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية، ونرصد خلال تلك التقرير خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023

1- دخول الطالب عبر منصة البريد الإلكتروني الموحد لاستلام البريد الإلكتروني الخاص به من هنا:

2- دخول طالب الشهادة الثانوية على الموقع الإلكتروني من هنا:

3- مراجعة اسم الطالب رباعي كما هو مدون بشهادة ميلاده.

4- يجب على الطالب تدقيق الشعبة إما علمى "رياضة وعلوم " أو أدبي وتدقيق اللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة

5- يجب على الطلاب مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

6- الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

7- يكون عنوان الطالب المدون في الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

8- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

9- إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورًا إلى المدرسة قبل اعتمادها.

10- إذا وجد خطأ في الاستمارة على الطالب وولي الأمر التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة

يذكر أنه دون تسجيل الاستمارة الإلكترونية لن يتمكن الطالب من دخول الامتحان، أخيرًا طباعة الاستمارة.

كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني يتم من خلاله تسجيل وطباعة استمارة الثانوية العامة، وذلك بعد الحصول على بريد إلكتروني مدرسي، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا

2- الضغط على تسجيل الدخول لبدء تسجيل وطباعة الإستمارة.

3- إدخال البريد الإلكتروني الموحد والضغط على تسجيل الدخول.

4- تسجيل البيانات ومنها الشعبة الدراسة وتاريخ الميلاد والرقم القومي للطالب والرقم السري.

5- الضغط على زر حفظ البيانات.

6-طباعة استمارة الثانوية العامة بصيغة PDF

موعد إمتحانات الشهادة الثانوية 2023

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2022\2023) يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.