كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تسجيل وطباعة استمارات الثانوية العامة لجميع الطلاب والطالبات في الشعبتين العلمية والأدبية، من أجل دخول الامتحانات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وخطوات تسجيل استمارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، والمستندات المطلوبة للتسجيل، والتى بدأت في 15 يناير الماضي وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري.



موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

في السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمى، لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، مع تخصيص رابط إلكتروني لذلك الغرض.



طباعة استمارة الثانوية العامة 2023

كذلك ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني وخطوات تسجيل وطباعة استمارة الثانوية العامة، بعد الحصول على بريد إلكتروني مدرسي، وذلك من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة التربية والتعليم moe-register.emis.gov.eg

2- الضغط على تسجيل الدخول لبدء تسجيل وطباعة الإستمارة.

3- إدخال البريد الإلكتروني الموحد والضغط على تسجيل الدخول.

4- تسجيل البيانات ومنها الشعبة الدراسة وتاريخ الميلاد والرقم القومي للطالب والرقم السري.

5- الضغط على زر حفظ البيانات.

6- طباعة استمارة الثانوية العامة على هيئة PDF بسهولة.



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

فى النهاية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل وطباعة استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك كالآتي:

1- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها الإسم.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الثانوية العامة ورقم الهاتف.

3- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ورقم الهاتف المحمول.

4- إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورتين منه

5- شهادة ميلاد حديقة للطالب.

6- إيصال سداد رسوم التابلت صورتين منه.

7- سداد رسوم دخول الامتحانات بقيمة 210 جنيهات.

8- طابعين دعم المشروعات بقيمة 10 جنيهات.

في الختام، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل وطباعة الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة في الوقت المحدد من قبل، وهو 28 فبراير الجارى، وعدم مد فترة التسجيل كما يتردد، مع ضرورة دفع المصروفات الدراسية ومبلغ 210 جنيهاً رسوم الامتحان، مع بدء إعداد لجان المراقبة والتصحيح للمواد الدراسية.