جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام الامتحانات

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولاً بين طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني والمقرر بدايته السبت القادم بمدارس وجامعات الجمهورية.

وتصدر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اهتمامات أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، خاصة بعد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجديدة بشأن انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

نرصد لكم عبر التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة بـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، لطلاب الثانوية العامة، بجميع محافظات الجمهورية.

كان د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قبل أيام، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

قرار وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وقرر وزير التربية والتعليم مراجعة لجان الثانوية العامة 2023 ، وضرورة تجهيز المدارس وعمل الصيانة الخاصة بها والوقوف على جاهزية المدارس التي تصلح كلجان مراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2023، مجددًا التشديد على عدم تحويل أي طالب من لجنته لأي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة الآن.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقًا لنظام التطوير المعلن بدون أي تراجع وسيتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنك الأسئلة وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا.

وتقرر في امتحانات الثانوية العامة 2023 أن يتم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية، ويستمر المركز القومي للامتحانات في إعداد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وزارة التربية والتعليم.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال شهر مارس المقبل .

وأصدر وزير التربية كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة 2023.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.