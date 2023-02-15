الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد 9 أيام من الزلزال.. إنقاذ عجوز من تحت الأنقاض فى أديامان التركية

فريق إنقاذ ضحايا
فريق إنقاذ ضحايا الزلزال التركي

أفادت وسائل الإعلام تركية عن إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عاما من تحت الأنقاض في أديامان التركية بعد نحو 9 أيام من الزلزال. 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن حصيلة ضحايا الزلزال جنوبي البلاد قد ارتفاعت إلى 35 ألفا، و418 شخصاً. 

كما أعلنت إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال المدمر في جميع الولايات المنكوبة وأن 35 ألفًا و249 رجل إنقاذ تركي وأجنبي يعملون في المناطق المنكوبة. 

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 9 آلاف و456 فردًا. 

ولفتت إلى أن إجمالي العاملين في المناطق المتأثرة بالزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، بلغ 249 ألفًا و89 شخصًا. 
 

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وائل لطفي

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