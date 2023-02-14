الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النهارده كام أمشير 2023؟.. حالة الطقس المتوقعة فى مصر وأماكن سقوط الأمطار

الأمطار
الأمطار

النهارده كام أمشير 2023؟ سؤال تصدر قائمة محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، كونه آخر أشهر فصل الشتاء المعروفة بالسقيع والبرودة، بالتزامن مع تقلبات الطقس وتعرض البلاد إلى منخفض جوي محمل بكتل هوائية قادمة من أوروبا مرورًا من البحر المتوسط، ما يزيد من شعور المواطنين بالبرودة.

النهارده كام أمشير 2023؟

ويحل اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في التقويم الميلادي، الموافق 7 أمشير 1739ق في التقويم القبطي، 23 رجب 1444 في التقويم الهجري.

وبدأ شهر أمشير يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الجاري، ويستمر لمدة 30 يومًا، ومن المقرر أن ينتهي يوم الجمعة الموافق 10 مارس.

ويأتي شهر أمشير في الترتيب السادس بالسنة القبطية، الذي كان يعتمد عليه المصريون القدماء في الزراعة، وكان يرتبط عند القدماء المصريين بعيد الإله "مخير" المسئول عن الزوابع.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. تكاثر السحب الممطرة والمحافظ يرفع درجة الاستعداد

«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق.. وتكشف موعد تحسن الطقس

تفاصيل حالة الطقس في شهر أمشير 2023

النهارده كام أمشير 2023 في ورقة نتيجة اليوم.. هجري وميلادي

أماكن سقوط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن في دمياط ورفح والعريش ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية.

حالة الطقس 8 أمشير 

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى تتراوح خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى بين 16 و17 درجة مئوية ليكون الطقس مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء؛ نتيجة تعمق المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 8 و9 درجات، وعلى محافظات شمال الصعيد بين الـ5 و6 درجات.

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