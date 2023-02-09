الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النهارده كام أمشير 2023 في ورقة نتيجة اليوم.. هجري وميلادي

أمشير
أمشير

النهارده كام أمشير 2023.. انشغل الكثير من المواطنين بالتعرف علي النهاردة كام في التاريخ القبطي و الميلادي و الهجري، بالتزامن مع بداية شهر أمشير المعروف بأبو الزعابيب، لذا يستعرض “الدستور” ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهاردة كام أمشير 2023  

يصادف اليوم 2 أمشير 1739ق، في التقويم القبطي، و هو سادس شهور السنة القبطي.

وكلمة أمشير مشتق من مجير وهو رمز الريح والإله المسئول عن الزوابع لدى قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية.

موعد بداية ونهاية شهر أمشير 2023

يبدأ شهر أمشير من يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري، ويظل مستمر حتى يوم 9 مارس المقبل.

كم أمشير في التاريخ القبطي و الميلادي

يوم 1 أمشير يوافق 8 فبراير.
يوم 2 أمشير يوافق 9 فبراير.
يوم 3 أمشير يوافق 10 فبراير.
يوم 4 أمشير يوافق 11 فبراير.
يوم 5 أمشير يصادف 12 فبراير.
يوم 6 أمشير يصادف 13 فبراير.
يوم 7 أمشير يوافق 14 فبراير.
يوم 8 أمشير يوافق 15 فبراير.
يوم 9 أمشير يصادف 16 فبراير.
يوم 10 أمشير يصادف 17 فبراير.
يوم 11 أمشير يوافق 18 فبراير.
يوم 12 أمشير يوافق 19 فبراير.
يوم 13 أمشير يصادف 20 فبراير.
يوم 14 أمشير يوافق 21 فبراير.
يوم 15 أمشير يوافق 22 فبراير.
يوم 16 أمشير يصادف 23 فبراير.
يوم 17 أمشير يوافق 24 فبراير.
يوم 18 أمشير يوافق 25 فبراير.
يوم 19 أمشير يصادف 26 فبراير.

اعرف النهاردة كام رجب 2023 وموعد قدوم شهر رمضان الكريم 1444


يوم 20 أمشير يوافق 27 فبراير.
يوم 21 أمشير يصادف 28 فبراير.
يوم 22 أمشير يوافق 1 مارس.
يوم 23 أمشير يصادف 2 مارس.
يوم 24 أمشير يوافق 3 مارس.
يوم 25 أمشير يصادف 4 مارس.
يوم 26 أمشير يوافق 5 مارس.
يوم 27 أمشير يصادف 6 مارس.
يوم 28 أمشير يوافق 7 مارس.
يوم 29 أمشير يوافق 8 مارس.
يوم 30 أمشير يوافق 9 مارس.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الخميس: يصادف 9 فبراير 2023، في التقويم الميلادي.
يصادف 18 رجب 1444، في التقويم الهجري.
يصادف 2 أمشير 1739، في التقويم القبطي.

العد التنازلي لشهر رمضان 2023

يصادف يوم الأربعاء 22 مارس 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 ميلادي، لذا يتبقي نحو 40 يوم.

العد التنازلي لعيد الفطر المبارك 2023

يصادف يوم 22 إبريل 2023، أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023 ميلادي، لذا متبقي نحو 61 يوم.

العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2023

يصادف يوم الأربعاء 29 يوليو 2023، أول أيام عيد الأضحى 2023، لذا متبقي نحو 139 يوم.

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