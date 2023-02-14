تفاصيل حالة الطقس في شهر أمشير 2023

بالتزامن مع شهر فبراير، انتهي شهر طوبة وبدأ شهر أمشير، حيث تزداد به حركة الرياح حيث أطلقت الأرصاد الجوية إنذارا شديدا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتوافر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الغزارة والرعدية أحيانا يصاحبها سقوط للبرد على السواحل الشمالية وشمال ووسط وغرب الدلتا.

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النهاردة كام امشير 2023

نوضح من خلال هذا التقرير الإجابة عن سؤال النهاردة كام اليوم، يوافق اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بالتقويم القبطي 7 أمشير.

يعتبر شهر امشير سادس الشهور القبطية، وياتي شهر امشير 2023 بداية من 8 فبراير وحتى 10 مارس

سبب تسميه شهر امشير بهذا الاسم

سمي شهر امشير بهذا الاسم نسبةً إلى "مشير" إله الرياح والعواصف المصري القديم، ويتميز بجوه المتقلب، فيقول عنه المصريون فى أمثالهم:

"أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير".

وقسمه الفلاح المصرى أيضا الى ثلاثة اقسام: "مشير" ويقال لها عشرة الغنّامى (الراعى) حيث ينخدع الراعى بالدفء، و"مشرشر" او عشرة الماعز حيث يعود البرد للاشتداد ويكثر هبوب الريح وسقوط المطر وتنفق الماعز من شدة البرد، و"شراشر" ويطلق عليه عشرة العجوزة حيث تبدأ العجائز فى الحركة بعد ظهور الدفء.

اسماء الشهور القبطية

شهر توت: يأتى في الفترة من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر .

شهر بابة: يأتى في الفترة من 11 أكتوبر إلى 9 نوفمبر .

شهر هاتور: يأتى في الفترة من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر .

شهر كيهـك: ياتي في الفترة من 10 ديسمبر إلى 8 يناير .

شهر طوبة: يأتي في الفترة من 9 يناير إلى 7 فبراير .

شهر أمشير: يأتي في الفترة من 8 فبراير إلى 10 مارس.

شهر برمهات: يأتي في الفترة من 10مارس إلى 8 أبريل .

شهر برمودة : يأتي في الفترة من 9 أبريل إلى 8 مايو.

شهر بشنس : يأتي في الفترة من 9 مايو إلى 7 يونيو.

شهر بؤونة : يأتي في الفترة من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

شهر أبيـب: يأتي في الفترة من 8 يوليو إلى 9 أغسطس .

شهر مِسرَى : يأتي في الفترة من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.