جوتيريش: سوريا وافقت على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



وقال جوتيريش في بيان : "أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي لمدة 3 أشهر لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من تركيا إلى شمال غرب سوريا".



وتخضع مناطق في شمال غربي سوريا، إلى سيطرة المعارضة السورية، وتنظيمات أخرى تعتبرها دمشق "إرهابية".



وكان زلزال بقوة 7.8 درجة، ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ومناطق جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا، فجر يوم الإثنين 6 فبراير، موقعاً آلاف القتلى والمصابين، ودمارا في البنية التحتية.



كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.



وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

