الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: سوريا وافقت على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال جوتيريش في بيان : "أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي لمدة 3 أشهر لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من تركيا إلى شمال غرب سوريا".

وتخضع مناطق في شمال غربي سوريا، إلى سيطرة المعارضة السورية، وتنظيمات أخرى تعتبرها دمشق "إرهابية".

وكان زلزال بقوة 7.8 درجة، ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ومناطق جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا، فجر يوم الإثنين 6 فبراير، موقعاً آلاف القتلى والمصابين، ودمارا في البنية التحتية.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

الأكثر قراءة

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

أول رد فعل من طالبة جامعة سيناء بعد إهانة الرسول والسخرية من الدين

حظك اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 14-2-2023 فى الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

محمد عبدالناصر

سنظل.. معًا دائمًا

عبدالله شريف

سعودى يبحث عن «بنها العسل»

بسنت حسن

أيها الملك السعيد.. ذو الرأى الرشيد

عبد الرحيم طايع

"المصرعودى" العظيم!

مؤمن المحمدي

كارتون هندى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (20) عيد الحب

خالد حريب

فيديو الدكتور حمزة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع