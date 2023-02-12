الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لجميع الشركات عبر البوابة الموحدة

يسدد المواطنون فاتورة الكهرباء بصفة شهرية، وتقوم الشركة المصرية للكهرباء بتحصيل فاتورة استهلاك شهر يناير بداية شهر فبراير، وفي إطار سعي جريدة الدستور لتقديم بعض الخدمات لقرائها تعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

رابط وزارة الكهرباء لتسديد فاتورة الكهرباء

يستطيع المواطنين الذي يملكون عدادات كهربائية قديمة بنظام الدفع المؤجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن طريق عدة طرق.

أولها من خلال زيارة موقع وزارة الكهرباء أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

واختر حساب المنصة الموحدة، ولكي تتمكن من تسديد فاتورة الكهرباء عليك تسجيل حساب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتتمكن من الدخول باسم مستخدم ورقم الهاتف.

1- ثم قم باختيار القطاع التابع له, (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

2- ثم تقوم باختيار الفرع التابع لك و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى, (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

3- ثم تكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

4- ثم نقوم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين " فاتورة سابقة " والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

5- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

6- يمكنك أيضًا الاستعلام من جديد.

ثانيًا يمكنك تسديد فاتورة الكهرباء من خلال تحميل تطبيق الخدمات الموحدة على الموبايل.

موقع وزارة الكهرباء

تستطيع من خلال بوابة وزارة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لـ6 شركات إنتاج و9 توزيع، وهم:



شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.