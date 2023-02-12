الأحد 12 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عيد الام 2023 وأفكار هدايا للاحتفال به

عيد الام
عيد الام

عيد الام هى مناسبة اجتماعية تم الاحتفال بها منذ بداية القرن العشرين ويختلف موعد عيد الام من دولة لأخرى، ولكن ترتبط احتفالات عيد الام بفصول الربيع ، فيحتفل به العالم العربي في مارس بينما باقي الدول إما في إبريل أو مايو.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الام 2023 في مصر وأفكار هدايا للاحتفال به .

تاريخ عيد الام 

حددت مصر وتبعتها الدول العربية تاريخ عيد الام يوم الانقلاب الربيعي في 21 مارس من كل عام ويوافق يوم الثلاثاء، في هذا العام، وظهر احتفال عيد الام عالميًا في مطلع القرن الـ20 ، لتكريم الأمهات والأمومة وزاد عدد المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهور مارس وأبريل ومايو.

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وحدد تاريخ عيد الام في مصر الصحفي الراحل علي أمين و اخيه مصطفي امين – مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث كان لعلي أمين مقال يومي تحت عنوان فكرة   دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال، وجاءت رغبة على أمين في الاحتفال بعيد الام إثر زيارة قامت بها احدى الأمهات للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من اجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً ، حيث قال: لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه”يوم الأم“ ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق.

افكار هدايا لعيد الام

يهتم الأبناء بالبحث عن افكار هدايا لعيد الأم ، والتي من الممكن أن تكون أحد أدوات المطبخ أو الأجهزة الكهربائية كالمكنسة الكهربائية ، وماكينة لصنع القهوة، ويمكن أن تكون موبايل جديد أو ميدالية مفاتيح مميزة.

ويمكن أن تكون هدايا لعيد الام من الذهب أو الفضة أو الاكسسوارات، أو باقة ورد مميزة ، أو ملابس سواء عباءة أو حذاء مريح ومميز ، أو نوع البرفان الذي تفضله الام . 

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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