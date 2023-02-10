الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عيد الأم 2023.. وأجمل رسائل التهنئة وأفضل طرق الاحتفال بدون هدايا

عيد الأم
عيد الأم

يفصل بيننا وبين موعد عيد الأم 2023 حوالي شهر وبضعة أيام، حيث يتم الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، وهو عيد عالمي يحتفل به كل بلدان العالم، خاصة الدول العربية وأبرزها مصر.

موعد عيد الأم 2023

وموعد عيد الأم 2023 يتزامن الاحتفال مع اليوم الأول من فصل الربيع، لذلك يتم الاحتفال به في تواريخ مختلفة على مدار العام بدول العالم المختلفة بحسب فصل الربيع، ففي مصر يتم الاحتفال به يوم 21 مارس، بينما فى الولايات المتحدة الأمريكية يكون في الأحد الثاني من مايو، وفي جنوب أفريقيا يحتفلون به يوم 1 مايو.

 

وتخصيص عيد للأم هو تكريم للنساء، وخاصة الأمهات، حيث يريد الأبناء أن يعبرون عن مدى امتنانهم لوالدتهم تقديرا وعرفانا لما تفعله، وتعبيرا عن حبه لها، فيبخثون عن كيفية الاحتفال بهذا اليوم، والبحث عن هدية تليق بوالدتهم، ولكن بعضهم أو جميعهم يجدون أحيانا صعوبة في إحضار هدية مناسبة، وهنا سنوضح لكم بعض الأفكار عبر موقع "almanac" لكيفية الاحتفال بـ عيد الأم 2023 دون أن تجلب هدية، نظرا للظروف الاقتصادية.

 

أفكار للاحتفال بـ عيد الأم 2023 بدون هدايا 

من أجمل طرق الاحتفال وإدخال السرور على والدتك هو مساعدتها في المنزل، وإن لم يكن في الأيام العادية ففي هذا اليوم ممكن أن تأخذ إجازة من عملك أو دراستك وتساعدها في مهام المنزل أو يمكن أن تكون هديتك لها اشتراك مدفوع لعاملة مقيمة معها لمساعدتها.

تزيين باب غرفة والدتك بالزهور

من الأفكار الجميلة أيضا أن تزين باب غرفة والدتك بالزهور، فيمكنك الاستمتاع بتزيين باب والدتك الأمامي بأشرطة بلونها المفضل، وكتابة الكروت بها بعض الذكريات المميزة، وبعض الصور الخاصة بكما، أيضا طبخ وجبة شهية أو تحديد موعدًا بين الفطور والغداء فكرة رائعة.

هناك شيئا سيجعلها تشعر وكأنها عروس، وهو إحضار الإفطار في السرير لها، حيث إنه لفتة كلاسيكية ولكنها تحظى بالتقدير دائمًا ويمكن تحضير شيء بسيط مناسب لهذه المناسبة، مثل الخبز المحمص أو الكرواسون مع المربى أو الفاكهة وفنجان من القهوة أو الشاي.

امنح والدتك مكالمة هاتفية طويلة؟

التحدث معها مكالمة فيديو طويلة إذا كنت منفصل سكنيا عن والدتك، في العمل أو زواج أو سفر، ولا تستطيع قضاء اليوم معها فيعتبر هذا في عيد الأم من أفضل الهدايا.

موعد عيد الأم 2023 وهدايا مقترحة

أيضا قد يسعدها جدا مشاهدة الذكريات السعيدة سويا، فيمكنك البحث عن شرائط الفيديو القديمة التى كنتم تصورينها سويا، وتجهيزها على اسطوانه واسترجاع الذكريات والضحك على المواقف القديمة.

رسائل تهنئة لعيد الأم 2023

 

-كم أتمنى يا أمي أن أقول لكِ ما تمثلينه بالنسبة لي، لكن لا توجد كلمات تعبر عن مدى شكري وتقديري لوجودك في حياتي.

-ما تقومين به يفوق قدرة هاتين اليدين اللتين تمتلكنهما، فشكرا على كل الحب الذي يغمر كل ما تقدمينه.

-أعرف أنني طفلك المدلل مهما مرت بي السنين ولكني لا أقول ذلك، فشكرا على وجودك في حياتي.

-كلي يقين أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض سيدعو لي ويحب لي الخير ويخاف علي ويطلب من الله أن يحفظني ويرزقني السعادة، إلا أنتي يا أمي، فلا حرمني الله منك.

-كل عام وأنتي أمي وحبيبتي، شكرا على كل ما فعلتيه من أجلي لأكون أفضل.

أسأل الله أن يحفظك من كل مرض، كل عام وأنتي بخير يا أمي الحبيبة.

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موعد عيد الأم 2023 وهدايا مقترحة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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