الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تاريخ عيد الحب 2023 .. ولماذا يحتفل به المصريين مرتان ؟

عيد الحب
عيد الحب

عيد الحب واحدة من المناسبات الاجتماعية التي يحتفل بها العالم كله في شهر فبراير من كل عام ، ويحرص المحتفلون بهد بتجهيز هدايا عيد الحب لمشاركتها مع من يحبون، ومع اقتراب الاحتفال به زاد البحث عن تاريخ عيد الحب وأفكار هديا عيد الحب الذي يحتفل به المصريين مرتان في العام في شهر فبراير و نوفمبر.

تاريخ عيد الحب في مصر 2023

يحتفل العالم بتاريخ عيد الحب في 14 فبراير من كل عام، ويوافق هذا العام عيد الحب يوم الثلاثاء المقبل ويطلق عليه أيضًا  " الفالنتاين " نسبة إلى قديس بهذا الاسم يعتقد أنه قتل في 14 فبراير  عام 269 بعد الميلاد.

عيد الحب 2023.. برجك يقودك لشريك حياتك

و بدأ احتفال عيد الحب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما حوَّل التجار الأمريكيون تقليدا دينيا شعبيا لإحياء ذكرى القديس فالنتين إلى حدث معاصر، وتشير الرواية الأكثر تداولاً إلى أن فالنتاين كان كاهنا أو أسقفا عاش في روما، خلال القرن الثالث الميلادي، واعتقله الإمبراطور الروماني، خلال فترة الاضطهاد الديني للمسيحية.

عيد الحب 2023.. برجك يقودك لشريك حياتك

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وظهر ارتباط عيد الحب بذكرى القديس فالنتين في  قصيدة كتبها الشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر، عام 1380، تكريما لريتشارد الثاني، ملك إنجلترا، في عيد خطبته الأول على آن من مملكة بوهيميا، جاء فيها: "وفي يوم عيد القديس فالنتين..حين يأتي كل طائر بحثاً عن وليف له، في مستهل الربيع الإنجليزي".

هدايا عيد الحب 

يحرص المحتفلون بالفالنتين على تبادل هدايا عيد الحب ومنها الشيكولاته والورد ، تذاكر حفلات عيد الحب  للمطربين المفضلين لهم ، أو بوكس هدايا بأشكاله المختلفة واتجاهاته المميزة، ومن الممكن ان تكون هدايا عيد الحب  بورتريه أو صورة شخصية تجمعكم في وقت مميز.

تاريخ عيد الحب شهر 11

تحتفل مصر بعيد الحب مرتان مرة في 14 فبراير ومرة ثانية يكون عيد الحب شهر 11 ، ويرجع تاريخ عيد الحب شهر 11 في مصر إلى مقال للكاتب الصحفي مصطفى أمين نشر في العام 1974 إلى فقرة بعنوان "فكرة" نشرها مصطفى أمين في العام 1974.

ودعا أمين إلى أن يكون تاريخ عيد الحب شهر 11 في مصر ليكون عيد الحب بمعناه الواسع الشامل بدءا من حب الله والأسرة والجيران والأصدقاء والناس جميعا، فكتب: "نريد أن نحتفل لأول مرة يوم السبت 4 نوفمبر بعيد الحب، حب الله وحب الوطن وحب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء وحب الناس جميعا، هذا الحب سوف يعيد إلينا كل فضائلنا ويبعث كل قيمنا، يوم كانت النخوة طابعنا والمروءة ميزتنا والشهامة صفتنا".

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عيد الحب تاريخ عيد الحب الفالنتاين هدايا عيد الحب تاريخ عيد الحب شهر 11

رئيس التحرير

وائل لطفي

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