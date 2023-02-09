باقى 6 أيام.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2023

يكثف البحث من قبل آلاف المواطنين المستفيدين من خدمة التليفون الأرضي في كل محافظات مصر عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيًا أو بطرق أخرى كما يتصدر البحث عن أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرض محرك البحث جوجل، حتى لا تنقطع عنهم الخدمة.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

ويقدم "الدستور" طوال اليوم كافة الخدمات التي يتسأل عنها الطلاب ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وآخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وكيفية دفع فواتير التليفون أون لاين، وكيفية التحصيل على تفاصيل فاتورة التليفون، وطرق دفع الفواتير، وأسعار المكالمات، ورقم الأعطال.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023.. طرق السداد أون لاين

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات وي WE فترة سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 والسداد بطرق متنوعة، منها السداد الإلكتروني «أون لاين» عبر موقع الشركة.

ونقدم فيما يلي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، كيفية دفع فواتير التليفون أون لاين، كيف تحصل على تفاصيل فاتورة التليفون، طرق دفع الفواتير، أسعار المكالمات، رقم الأعطال.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 أون لاين وتليفونيًّا

يستطيع المستفيدون من خدمة التليفون الأرضي الآن الاستعلام عن فاتورة من موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 بالرقم أون لاين من هنا، ويمكنك الاستعلام عن الفاتورة عبر الاتصال من رقم التليفون الأرضي على الرقم المختصر 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

يمكن دفع فاتورة الأرضي لشهر يناير 2023 دون أن غرامات حتى يوم 14 فبراير 2023.

غرامات عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتلجأ الشركة لمنع غير مسددي فاتورة التليفون من إجراء المكالمات بداية من يوم 15 فبراير 2023، وتسمح فقط بالاستقبال.

وتمنع الشركة غير مسددي الفاتورة حتى يوم 14 مارس من استقبال المكالمات أيضًا بداية من يوم 15 مارس 2023.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 أون لاين عبر موقع شركة وي WE باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من الرابط التالي

كتابة كود المحافظة.

إدخال رقم التليفون.

الضغط على زر «أظهر الفواتير»

ضع «علامة صح» في مربع «اختر للسداد».

اضغط على زر «ادفع» الموجود أعلى الصفحة.

بعد الضغط على زر سدد سيطلب منك إدخال بيانات وسيلة السداد، وهل هي البطاقة فيزا أو ماستر كارد، ثم الضغط على زر «سدد».