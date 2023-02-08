الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

في الساعات الأخيرة يتسأل آلاف المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، حيث ارتفع معدل بحث المواطنين مع بداية انطلاق شهر فبراير حول معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير2023، وذلك لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل التعرض للغرامة المالية، وخوفًا من توقف خدمة التليفون الأرضي ومن ثم الانترنت المنزلي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023 

وفي إطار الخدمات المتواصلة التي يقدمها «الدستور » للقراء يقدم في السطور الأتية رابط وموعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023من خلال موقع المصرية للاتصالات:

بالغرامات.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى فبراير 2023

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2023 أونلاين وتليفونيًا

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023:

وحسبما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات يستطيع المواطنين المستفيدين من خدمة التليفون الأرضي سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها على الإنترنت في الفترة ما بين ب يوم 15 فبراير الجاري 2023، الذي تتيحه الشركة المصرية للاتصالات.

فترة السماح بسداد المواطنين لـ فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2023

يذكر أن فترة السماح بسداد المواطنين لـ فاتورة التليفون الأرضي، حتى يوم 14 مارس 2023 ، وفي حالة عدد السداد  تقوم الشركة المصرية للاتصالات بعد انتهاء فتره السماح بتحويل التليفون الأرضي على نظام الاستقبال فقط حيث يتوقف المستخدم عن استخدامه في إجراء المكالمات ابتداء من يوم 15 مارس، وابتداء من 15 أبريل تقوم الشركة بمنع إجراء المكالمات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير2023:

في هذا السياق، قدمت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر فبراير 2023، إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنـــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير2023:

  • الدخول على موقع الشركة من خلال هذا الرابــــــــــــط 
  • إدخال رقم التليفون الأرضي للمستخدم.
  • إدخال كود المحافظة.
  • الضغط على «زر» الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال  بخدمة العملاء في شركة وى عبر الاتصال على 19777.

متاح الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبراير 2023، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023

  • سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
  • خدمة فودافون كاش أو في مكاتب البريد المصري أو من خلال خدمة فوري.
  • تسهيلا للمواطنين سداد فاتورة التليفون الأرضى، عبر ماكينات ATMالتابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB.
  • خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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