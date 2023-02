طبيب بيطري يكشف لغات الحب لدى الحيوانات الأليفة

هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن لغات الحب لدى الحيوانات الأليفة، وكيفية اكتشاف طريقة الحب التي يفضلها كل حيوان.

ووفقًا لموقع the sun البريطاني، كشفت الدكتورة Kirsten Ronngren كيف يمكنك معرفة لغة حب حيوانك الأليف وكيف تتأكد من أن الجرو أو القط الصغير يعرف أنهما محبوبان ومعتنى بهما تمامًا.

وفقًا لبحث من Many Pets - قد تعتمد الإجابة على عادات وسلوكيات أحبائك، تم ابتكار مفهوم لغات الحب لأول مرة من قبل الدكتور جاري تشابمان المقيم في الولايات المتحدة في كتابه عام 1992 The Five Love Languages ​​، والذي افترض أن البشر لديهم طرق مميزة يفضلون من خلالها إعطاء وتلقي الحب والعاطفة.

كما كشفت الدكتورة كيرستن رونغرين، الخبيرة البيطرية لدى شركة تأمين الحيوانات الأليفة، أن حيوانك الأليف لديه أيضًا لغة حب خاصة به، وتشرح كيف يمكنك مساعدة حيواناتك على الشعور بالتقدير - حتى عندما لا تكون معهم - من خلال تعلم كيف يحبون تلقي المودة.

1- كلمات التأكيد

يقول الدكتور روننغرين إن الحيوانات الأليفة التي تستخدم هذه اللغة ستغني على الأرجح عن طريق النباح الودود عندما تخطو في الباب أو تعاملك مع جوقة من المواء أثناء ملء وعاء الطعام.

وأوضحت: "هؤلاء صريحون جدًا في تقديرهم لك - ويحبون دائمًا سماع صوتك في المقابل"، و"في بعض الأحيان تستجيب هذه الحيوانات الأليفة جيدًا للتدريب والثناء، لذا تأكد دائمًا من تقديم التعزيز اللفظي والإيجابي لهم.

وأضافت: "يمكن للحيوانات الأليفة التي تهدأ بصوتك أن تستفيد أيضًا من ضوضاء الخلفية مثل الراديو عندما تكون بمفردها في المنزل لإبقائها هادئة قبل عودتك إلى المنزل".

2. جودة الوقت

لا تمانع هذه الحيوانات الأليفة في ما تفعله - سواء كانت المشي لمسافات طويلة أو لعبة مثيرة من "الماوس على سلسلة" - طالما أنها يمكن أن تحظى باهتمامك الكامل.

وأوضح الدكتور روننغرين أن "الحيوانات الأليفة التي تتواصل من خلال لغة الحب هذه سترغب في أن تكون على مقربة منك وقد تعاني عندما تُترك بمفردها لفترة طويلة جدًا".

إذا كانت هذه هي لغة حب حيوانك الأليف ، فإن تخصيص وقت للعب مع حيوانك الأليف أمر لا بد منه - فهم يحبون رفقة الإنسان وقد يوقظونك مبكرًا لإظهار عاطفتهم إذا لم يحصلوا على ما يكفي واحدًا في وقت واحد، التأكد من حصولهم على ما يكفي من التمارين والتحفيز الذهني قبل مغادرة المنزل أمر ضروري."

3. اللمس الجسدي

حذر الدكتور رونجرين من أنه من المهم أيضًا معرفة ما إذا كانت لغة الحب لدى حيوانك الأليف ليست لمسة جسدية ، لأن الكثير منها قد يزعج الحيوانات المستقلة، ستكون الحيوانات التي تستخدم لغة الحب هذه مولعة بشكل خاص بلعق وجهك أو التسلق في حضنك أو القفز لأعلى للحصول على أقدامها عليك .

و لتظهر لحيوانك الأليف أنك تهتم به ، قدم الكثير من العناق وفرك البطن وضربات الفراء وسيكونون أفضل صديق لك - قد تكون هذه طريقة لتهدئتهم خلال اللحظات العصيبة، التأكد من إعطاء حيوانك الأليف الطمأنينة والعاطفة أمر مهم ، لا سيما عندما يكون في منطقة غير مألوفة".