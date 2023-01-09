كيف تخطط للسفر الآمن مع حيوانك الأليف أثناء الرياح الموسمية؟

تدرك الآن كيف يحارب جسم الإنسان العديد من الأمراض أثناء الرياح الموسمية، يجلب الطقس جميع أنواع البكتيريا والطفيليات، بسبب المياه الراكدة والبرك، التي يمكن أن تجعلنا مرضى، نفس الوضع مع حيواناتك الأليفة.

لذا، إذا كنت تخطط للسفر مع صديقك الفروي خلال هذا الموسم، فاعلم أنه سيكون صعبًا.. بصرف النظر عن وقت اللعب المستمر، يجب أن تولي اهتمامًا كاملًا لرفاهيتهم.

ليس هناك من ينكر أن السفر إلى مواقع مختلفة يأتي بالفعل مع العديد من التحديات، بدءًا من النقل إلى الطعام وحتى التأكد من أن furball الخاص بك مريح وآمن.. قد يصبح ضمان السلامة المناسبة لحيوانك الأليف بين جميع الأشياء الأخرى مرهقًا للغايةن ولكن معرفة أفضل ما يمكن فعله وما لا يجب أن يكون مفيدًا للغايةز. إليك قائمة التحقق الخاصة بك من الأشياء التي يجب تذكرها أثناء السفر مع حيوانك الأليف أثناء الرياح الموسمية.

تحقق من أحوال الطقس مسبقًا

تعرف على أحوال الطقس في المدينة / البلد الذي تسافر إليه قبل إجراء الحجوزات.. سيساعدك على تخطيط مسارك وتجنب المناطق التي يحتمل أن تتعرض لهطول أمطار غزيرة إن أمكن سافر خلال الوقت من اليوم الذي تقل احتمالية هطول الأمطار فيه سيساعد ذلك في تقليل خطر تعرض حيوانك الأليف للبلل والبرد.

قد يشمل ذلك البقاء في المنزل قدر الإمكان أو اصطحاب صديقك الفروي للخارج فقط أثناء هطول الأمطار المعتدلة.. احمل أدوات النظافة الأساسية إذا كنت تخطط لإخراج حيوانك الأليف، حتى أثناء الاستحمام الخفيف.

استثمر في معطف واق من المطر مناسب للكلاب

هناك طريقة عملية أخرى لضمان بقاء حيوانك الأليف آمنًا وجافًا خلال موسم الأمطار وهو الاستثمار في معطف واق من المطر للكلب عالي الجودة، سيساعد ذلك في الحفاظ على جفاف صديقك المثير للفرو وراحته أثناء تواجدك بالخارج، فقط تأكد من اختيار معطف مناسب لظروف الطقس في المنطقة التي تسافر إليها.. يساعد اختيار مادة مناسبة من معطف واق من المطر على حماية فراء حيوانك الأليف من البلل والتلطخ، يمكنك العثور على معاطف المطر الخاصة بالكلاب في معظم متاجر الحيوانات الأليفة أو عبر الإنترنت.

حافظ على كفوف حيوانك الأليف جافًا

تعتبر الأحذية ذات الجودة العالية لأقدام حيواناتك الأليفة اللطيفة استثمارًا آخر يجب القيام به أثناء السفر خلال الرياح الموسمية.ز سوف يحمونهم من المطر والطين مع إبقائهم دافئًا، يمكن أن تصاب الأقدام المبللة بالعدوى بسرعة، مما يؤدي إلى مشاكل صحيةز. يمكنك أيضًا استخدام مناديل مخالب أو شمع / بلسم أو وضع الفازلين على أقدامهم قبل الخروج.ز أنها تخلق حاجزًا بين جلد حيوانك الأليف والأرض الرطبة. ومع ذلك ، فإن هذا الحل لن يكون بنفس فعالية أحذية الكلاب.

تجنب تمشية حيوانك الأليف في المناطق التي يحتمل أن تغمرها المياه أو بها الكثير من المياه الراكدة.. إذا كانت هناك سيناريوهات لا مفر منها، احمل حيوانك الأليف لمنع مخالبه من لمس الأرض.

ارتدِ ملابس لامعة أو عاكسة للضوء

ارتداء الألوان الزاهية والعاكسة أمر لا بد منه خلال الرياح الموسمية، ليس فقط لنفسك ولكن أيضًا لحيوانك الأليف بسبب ضعف الرؤية أثناء هطول الأمطار، يجد السائقون صعوبة في ملاحظة المشاة.. يمكن أن يعرضك أنت وحيوانك الأليف لخطر التعرض لحادث.ز احصل على سترة عاكسة أو رباط للتأكد من أنك وكلبك مرئيان بشكل كافٍ للسائقين.

تفضل المشي لمسافات أقصر في المطر

الكلاب أكثر عرضة للإصابة بالمرض في المطر، لذا فإن الحد من تعرضها أمر بالغ الأهمية.. حاول إخراجهم في نزهات قصيرة وتأكد من بقائهم جافين قدر الإمكان.ز إذا بللت الأمطار المفاجئة حيوانك الأليف أثناء المشي ، فامنحه وقتًا طويلاً حتى يجف الفراء تمامًا.

امنع حيواناتك الأليفة من شرب مياه الأمطار

يمكن أن تحتوي مياه الأمطار على بكتيريا وطفيليات ضارةز. لا تدع حيواناتك الأليفة تشرب الماء من البرك أو الحفر المليئة بالمطر، إذا فعلوا ذلك راقبهم عن كثب لاكتشاف أعراض المرض في وقت مبكر.

اتصل بطبيبك البيطري على الفور إذا بدا أنه ليس على ما يرام، يعتبر القيء والإسهال من العلامات الشائعة للإصابة بمرض في حيواناتك الأليفة بعد تناول المياه الملوثة.