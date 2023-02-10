المفتي: العقلية الأزهرية مستوعبة منذ قديم الزمان لأهمية العلوم

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العقلية الأزهرية مستوعبة منذ قديم الزمان لأهمية العلوم في جميع المجالات، والله تعالى أمر جميعَ بني آدم بالسعي في طلب العلم النافع.

أضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف يقول بتساوِ العلوم على حد سواء في خدمة البشرية، باعتبار التكليف الإلهي صدر وأمرنا بالتفقه في الدين والدنيا، ونوجد علوم تخدم تعمير الأرض.

ولفت إلى أن المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى، وعالجوا قضايا جديدة، لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبل نتيجة أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا فأفادوا منها وأفادوها، وكذلك علماء الأزهر على مر العصور لم يخاصموا عصرهم، ولم ينعزلوا عنه، بل واكبوا كافة التطورات التي حدثت في عصرهم.

وأثنى مفتي الجمهورية على العديد من العلماء الذين انفتحوا على العلم الحديث واستفادوا منه بما يتوافق مع الشرع وخصَّ فضيلته بالذكر بعض المفكرين كالأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق -وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- وكذلك بعض المفتين كالشيخ محمد نجيب المطيعي، وكذلك الإمام محمد عبده معتبرًا إياهم سبَّاقين لعصرهم، فقد قدَّموا العديد من المقترحات لبعض القضايا الشائكة التي ظهر قدرها بعد وفاتهم بسنوات.

وفي رده على سؤال عن اتهام الصوفية بالانعزال عن الناس والسلبية قال، إنَّ الصوفي المنضبط الرشيد هو المسلم النموذجي المتشابك مع حركة الحياة ومع هموم الناس وأحوالهم، وهذا نراه كثيرًا في قامات صوفية معروفة، والدين لا يتحمَّل أي تجاوزات أو تصرفات فردية من بعض الناس باسم الصوفية، فالتصوف الرشيد القائم على تهذيب النفس يتعلَّق بمقام الإحسان في حديث سيدنا جِبْرِيل الذي تلقَّته الأمة كلها بالقبول.