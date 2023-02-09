صفاء النجار تكشف سر نجاح الشاعرة الأمريكية «فيليس ويتلي»

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن هناك في التاريخ نماذج عديدة لشخصيات ملهمة تغلبت على الظروف المحيطة وما يظنه البعض مستحيلاً، ومنهم الشاعرة والأديبة الأمريكية فيليس ويتلي، والتي تعلمت القراءة والكتابة على نحو سري، لأنه كان محرماً على العبيد في أمريكا تعلم القراءة والكتابة، لأنها من أصل إفريقي.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن فيليس ويتلي كتبت الشعر سراً وفي سن العشرين تم اتهامه بسرقة أشعار أجيال من الشعراء ولكنها أثبتت للمحكمة أنها أشعار غير مسروقة وأجبرت المحكمة على الاعتذار لها.

وأشارت إلى أن الأوساط الأدبية اعترفت بها في أمريكا، وكتبت أشعار مختلفة عن الوطن والأخلاق والدين وكتبت أيضاً قصيدة عن الرؤساء الأمريكان وحق أمريكا في الاستقلال عن بريطانيا.

وتابعت: "في 1973 سافرت إلى لندن وأصبحت معترفاً بها أول شاعرة أمريكية من أصل إفريقي وشاعرها ما زال حياً حتى اليوم".