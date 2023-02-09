الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء النجار تكشف سر نجاح الشاعرة الأمريكية «فيليس ويتلي»

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن هناك في التاريخ نماذج عديدة لشخصيات ملهمة تغلبت على الظروف المحيطة وما يظنه البعض مستحيلاً، ومنهم الشاعرة والأديبة الأمريكية فيليس ويتلي، والتي تعلمت القراءة والكتابة على نحو سري، لأنه كان محرماً على العبيد في أمريكا تعلم القراءة والكتابة، لأنها من أصل إفريقي.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن فيليس ويتلي كتبت الشعر سراً وفي سن العشرين تم اتهامه بسرقة أشعار أجيال من الشعراء ولكنها أثبتت للمحكمة أنها أشعار غير مسروقة وأجبرت المحكمة على الاعتذار لها.

وأشارت إلى أن الأوساط الأدبية اعترفت بها في أمريكا، وكتبت أشعار مختلفة عن الوطن والأخلاق والدين وكتبت أيضاً قصيدة عن الرؤساء الأمريكان وحق أمريكا في الاستقلال عن بريطانيا.

وتابعت: "في 1973 سافرت إلى لندن وأصبحت معترفاً بها أول شاعرة أمريكية من أصل إفريقي وشاعرها ما زال حياً حتى اليوم".

مواد متعلقة

كاتب صحفى: افتتاحات الرئيس السيسى اليوم حملت رسائل طمأنة للمواطنين

«EXtra news» تستعرض العلاقات المصرية السعودية

ما دلالة افتتاح الرئيس السيسي لـ«سايلو فودز»؟

يحمل أكياساً لوضع جثث عائلته.. مأساة سورى بسبب الزلزال

أشرف زكي: مهرجان المنصورة المسرحي إضافة لمسيرتي المهنية

جميل عفيفي: الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل المستثمرين بمصر وخارجها

أستاذ اقتصاد: الدولة اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى

خبير تربوى: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة الجسدية للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

خطوة للأمام.. مكاسب مصر من طرح الشركات فى البورصة: تشجيع القطاع الخاص.. وجذب المستثمرين الأجانب

رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا بعد سوبر هاتريك فى شباك الوحدة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا