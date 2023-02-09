رابط مفتوح.. نتيجة تانية ثانوي 2023 برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2023 برقم الجلوس أو بالاسم، من أكثر الموضوعات بحثًا علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثيرون من طلبة الصف الثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بالتزامن مع بدء ظهور النتائج.

ويستعرض موقع الدستور خلال السطور التالية نتيجة تانية ثانوي 2023 برقم الجلوس، بالإضافة إلي توزيع درجات المواد الدراسية المقررة.

رابط نتيجة تانية ثانوي 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلبة تانية ثانوى الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولى: علي الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

- https://moe.gov.eg/

الخطوة الثانية: علي الطالب أو ولي الأمر اختيار نتائج سنوات النقل.

الخطوة الثالثة: علي الطالب أو ولي الأمر تحديد نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023.

الخطوة الرابعة: علي الطالب أو ولي الأمر ادخال اسم المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة: علي الطالب أو ولي الأمر ادخال رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب.

الخطوة السادسة: علي الطالب أو ولي الأمر الضغط علي أيقونة «عرض النتيجة».

الخطوة السابعة: يظهر أمامك نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 بمجرد ظهورها.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

ويأتي توزيع درجات المواد الدراسية المقررة للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023، علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي:

الامتحان الإلكتروني 34 درجة

الامتحان الورقي 6 درجات

امتحان الشهر 5 درجات

المواظبة والحضور 5 درجات

الدرجة الكلية 50 درجة

• توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولي للصف الثاني الثانوي:

الامتحان الإلكتروني 27 درجة

الامتحان الورقي 5 درجات

امتحان الشهر 4 درجات

المواظبة والحضور 4 درجات

الدرجة الكلية 40 درجة

• توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية تانية ثانوى:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة الجبر والتفاضل والمثلثات تانية ثانوى:

الامتحان الإلكتروني 27 درجة

الامتحان الورقي 5 درجات

امتحان الشهر 4 درجات

المواظبة والحضور 4 درجات

الدرجة الكلية 40 درجة

• توزيع درجات مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة الفيزياء للصف تانية ثانوى ترم أول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة الأحياء للصف تانية ثانوى ترم أول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع مادة تطبيقات رياضة للصف تانية ثانوى ترم أول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع مادة التاريخ للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة علم نفس واجتماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة

• توزيع درجات مادة الفلسفة للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول:

الامتحان الإلكتروني 20 درجة

الامتحان الورقي 4 درجات

امتحان الشهر 3 درجات

المواظبة والحضور 3 درجات

الدرجة الكلية 30 درجة