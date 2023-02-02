الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع مدارس المحافظات

الإعدادية
الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع مدارس المحافظات.. كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها علي محركات البحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022-2023، عن موعد إعلان نتائج الامتحانات، وتظهر النتائج تباعًا في المحافظات.

ويرصد موقع “الدستور” في التقرير التالي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المدارس بالمحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول” الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.gizaresult.com/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، الإعلان عن النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنوفية

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج من خلال الرابط التالي:
http://ng.monufiaportal.com/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الاول”، للحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
https://assiutt.wixsite.com/education.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول”، الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/e3dadya.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة، موعد إعلان النتائج، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر الرابط التالي:
http://www.matrouh.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول”، الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة قنا
 

يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول” الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.qena.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية 
 

يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الاسماعيلية
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
https://kfsedu.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم 
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx.
 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا 
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الاقصر
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://luxor.gov.eg/default.aspx.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي: 
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الدقهلية
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر
تستعد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.redsea.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان
تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة جنوب سيناء 
 

تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.southsinai.gov.eg/.
 

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