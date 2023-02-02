رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع مدارس المحافظات
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع مدارس المحافظات.. كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها علي محركات البحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022-2023، عن موعد إعلان نتائج الامتحانات، وتظهر النتائج تباعًا في المحافظات.
ويرصد موقع “الدستور” في التقرير التالي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المدارس بالمحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط جميع المحافظات
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول” الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.cairo.gov.eg/ar/pages/default.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.gizaresult.com/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية
ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، الإعلان عن النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنوفية
يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج من خلال الرابط التالي:
http://ng.monufiaportal.com/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الاول”، للحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
https://assiutt.wixsite.com/education.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول”، الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/e3dadya.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية
تستعد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح
ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة، موعد إعلان النتائج، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر الرابط التالي:
http://www.matrouh.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول”، الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة قنا
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي “الترم الأول” الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.qena.gov.eg/Default.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الاسماعيلية
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
https://kfsedu.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.minia.gov.eg/default.aspx#gsc.tab=0.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الاقصر
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://luxor.gov.eg/default.aspx.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف
يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول الحصول علي النتائج من خلال الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الدقهلية
يتيح طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول الحصول علي النتائج عبر الرابط التالي:
http://www.dakahliya.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر
تستعد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.redsea.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان
تستعد مديرية التربية والتعليم بأسوان لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.aswan.gov.eg/.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة جنوب سيناء
تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي:
http://www.southsinai.gov.eg/.