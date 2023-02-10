رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2023

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023.. يبحث العديد من الراغبين في التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم للعام الحالي 2023، عبر محركات «جوجل»، بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، موعد فتح باب التقدم الإلكتروني لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2023، والتي تستهدف التعاقد مع 30 ألف مدرس، تحت المسمى الوظيفي معلم مساعد فصل.

وتصدر رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023، محركات البحث المختلفة خلال ساعات قليلة من الإعلان الرسمي لفتح باب التقدم الإلكتروني لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2023، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقعه الإلكتروني.

مسابقة التربية والتعليم 2023

وتطلب وزارة التربية والتعليم هذا العدد للعمل بالتدريس للصفوف الابتدائية من الأول إلى الثالث بداية من العام الدراسي 2023-2024.

يأتي هذا ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإضافة 150 ألف معلم إلى قوتها بمختلف المراحل التعليمية على مدار 5 سنوات؛ لسد العجز في المدارس.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

وبرغم بدء الإعلان في 9 فبراير 2023، لن يتاح التقدم الإلكتروني للمسابقة إلا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، وحتى 9 مارس المقبل، وللتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية اضغط (هنـــــــــــــا).

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم سيظل مفتوحا على مدار 24 ساعة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

يشار أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظر بعد غلق باب التقديم في الطلبات المقدمة إليه، وبجري عملية تصفية للإبقاء على من تنطبق عليهم الشروط، ورفعوا أوراقهم على الموقع كاملة وبالطريقة الصحيحة.

اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2023

ويؤدي من تنطبق عليهم الشروط اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية، والمعلومات العامة، واختبار الكفايات التربوية، بجانب اختبارات في التخصص، والكفايات السلوكية واللغوية.

وفي حال نجاح المتقدم في اجتياز تلك الاختبارات يتم إخطاره بقبوله، ثم يخضع للتدريب المقرر من وزارة التربية والتعليم؛ لتجهيزه لأداء مهام التدريس لطلاب المرحلة التي تقدم للعمل بها.

وتتولى وزارة التربية والتعليم بنفسها التعاقد مع المعلمين واستلام مهام عملهم؛ ليخضعوا إلى القوانين المنظمة للعمل تبعا لها.