بالرابط.. المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

يتصدر البحث عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم الجديدة والأوراق المطلوبة بمحركات البحث في مصر بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن المسابقة من خلال إعلان رسمي تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ويتساءل آلاف الخريجين من مختلف المحافظات من كليات التربية وتربية طفولة عن التفاصيل.

مسابقة 30 ألف معلم 2023

وفي الوقت ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول والثاني والثالث) للعام الدراسي القادم “2023 - 2024” بجميع محافظات الجمهورية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

وأوضح بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدد من الشروط يجب توافرها في من يتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة المعلن عنها والتي جاءت كالأتي:

أن يكون متمتعا بالجنسبة المصرية

أن يكون محمود تلسيرة وحسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان

أن يكون المتقدم خريج احد الاقسام التالية بكلية التربية او التربية النوعية (تعليم اساسي / ابتدائي / معلم فصل)

أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فاعلي

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل اقامة المتقدم وفقا للقابت ببطاقة الرقم القومي

واشترط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سداد مبلغ وقدره 24 جنيهًا، لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الايداع بفروع البنوك التالية “البنك الاهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة” والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بالمحافظات على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورقم 9/450/781200 حـــ/حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة ( على أن تكون جميعها اصلية ملونة بصيغة JPG )

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

صحيفة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة او لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال).

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ايصال الايداع البنكي.

ولن يلتقت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة، ما لم تكون المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، ويجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة وJPG، ولابد من التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

ويتم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023 على الرابط التالي