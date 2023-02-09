اعرف شروط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم

ارتفعت عمليات البحث هذه الأيام عن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم، فوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حددوا شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث".

شروط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم

- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية" تعليم أساسي- ابتدائى - معلم فصل"

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب أن يتم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

- إذا كنت من المتقدمين ينبغي سداد مبلغ مقداره 24 جنيها "أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع بنوك: “البنك الأهلى - بنك مصر - بنك القاهرة” والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

- يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.