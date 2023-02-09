الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. «موارنة مصر» يُحيون ثاني احتفالاتهم بتذكار القديس مارون

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، بتذكار القديس مار مارون الناسك، أبو الطائفة المارونية، وتقيم الكنيسة عدة قداسات للاحتفال في كنائسها بالقاهرة والإسكندرية.

وأقيم القداس الاحتفالي الأول في كاتدرائية "مار يوسف" بحي الظاهر في القاهرة، اليوم الخميس في السابعة مساء، ويترأس القداس المطران جورج شيحان، وخوارنة الأبرشية، ثم يليه قداس احتفالي ثان في كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية غدًا الجمعة في الحادية عشر صباحا. 

وتختتم صلوات وقداسات الاحتفال بذكري "مار مارون" بإقامة قداس احتفالي في كنيسة "مار مارون" بمصر الجديدة  يوم الأحد المقبل في السابعة مساء.

وهنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ابناء الطائفة المارونية بمناسبة تذكار عيد القديس "مار مارون" أبو الطائفة المارونية.

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنأكم يا ابناء مارون جميعا بعيد أبو الطائفة والكنيسة المارونية. نهنئكم أباء رهبان وكهنة وعموم ابناء الطائفة في مصر والسودان، ونصلي من أجلكم جميعا، ومن أجل وطننا العزيز مصر، ولبنان أرض الرسالة. وعلى الدرب نسير ونقتدي بسيرة أجدادنا  أحفاد مارون الذين اسهموا في النهضة المصرية واللبنانية والعربية في شتى المجالات الأدبية والسياسية والفنية. ونقتدي بسيرة أبينا مار مارون أول الأجداد والقديسين الموارنة، ونقتدي بسيرة قديسينا وطوباويينا: شربل، والحرديني، ورفقة الريّس، واسطفان نعمة. لنقتدي بهم بوعد الرب ووحيه المقدس على لسان مار بولس:"أذكروا رؤساءكم إنهم خاطبوكم بكلمة الله ، واعتبروا بما انتهت إليه سيرتهم، واقتدوا بإيمانهم.(عبرانيين 13)".

وتابع: "المارونية نسك وفكر، صلاة وعمل وإبداع، صلاح وكفاح. إن الخروعة التي ظللتْ يونان النبي هي الآرزة التي ظللت "مارون" وظللتنا حوله ، ومن تحتها حلمنا وتفرعنا  وبوركنا. دمتم بكل الخير والسلامة… كل عام وانتم جميعا بخير".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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