الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى: لا يجوز التحدث كثيرًا عن المواد الغذائية على القنوات التليفزيونية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفاليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه إذا كنا نريد تحقيق توازن في أسعار المنتجات لكل المواطنين بكل شرائحها، وخاصة الأغذية، فيجب زيادة الكميات المطروحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، في المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز": "أى شيء سيتم إنتاجه وفقًا لمعايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء، وهذا الموضوع لا يوجد فيه نقاش، حتى الشركات التي دخلت في التغذية المدرسية لا يمكن إقرار تلك الشركة إلا إذا أخذت إقرارًا من سلامة الغذاء وحققت معاييرها".

وطمأن الأهالي الذين لديهم أطفال بالمدارس، قائلًا: "المنظومة مستقرة ومؤمنة ولا يوجد هناك مشكلة".

وقال الرئيس السيسي إنه لا يجوز التحدث كثيرًا عن المواد الغذائية على القنوات التليفزيونية، معلقًا: "ميصحش نتكلم عن حاجة الأكل في التليفزيون.. الحاجة موجودة وإحنا شفافين معاكم وصادقين جدًا".

وأضاف "السيسي" أن الدولة مستمرة في تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية لمدة كافية رغم أن ذلك يكلف الدولة أعباءً مالية كبيرة في ظل الأزمات التي تحدث في جميع دول العالم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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