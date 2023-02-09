الرئيس السيسى: لدينا خطة لزيادة إنتاج الزيت بدلًا من استيراده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تشجع المستثمرين على إقامة مناطق لوجستية، مشيرة إلى أن الدولة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص كما تقدم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.

وعن المخزون المحلي للسلع الغذائية، قال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية: "السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار"، متابعًا: "لدينا خطة لزيادة إنتاج الزيت بدلًا من الشراء من الخارج".

وأشار إلى أن كل ما يجري إنتاجه من مواد غذائية يتم وفق الاشتراطات العالمية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات في محافظة المنوفية. وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.