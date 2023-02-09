الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وفلامنجو البرازيلى فى مونديال الأندية

الأهلى وريال مدريد
الأهلى وريال مدريد

موعد مباراة الاهلى وفلامنجو البرازيلى فى مونديال الأندية، هو ما تبحث عنه جماهير المارد الأحمر، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسبانى بأربعة أهداف مقابل هدف. 

وقدم الأهلى مباراة قوية أمام ريال مدريد وأتيحت للمارد الأحمر فرصًا عدة لتحقيق نتيجة أفضل، وتحقيق الحلم والصعود للمباراة النهائية، ولكن خبرة وقدرات لاعبى الريال حسمت المباراة فى النهاية.

موعد مباراة الأهلى و فلامنجو البرازيلى فى مونديال الأندية

يلتقى الأهلى فلامنجو البرازيلى فى الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل 11-2-2023، فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية والذى تحتضنه المغرب، وذلك على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ويظهر الأهلى فى مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الخامسة فى تاريخ مشاركاته فى مونديال الأندية، حيث نجح فى الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ثلاث مرات عام 2006 تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه ثم فى 2020 و2021 تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودى فى نهائى مونديال الأندية

يلتقى ريال مدريد الهلال السعودى فى التاسعة من مساء السبت المقبل فى نهائى مونديال الأندية على ملعب مولاى عبدالله.

وصعد الريال النهائى بعد إقصاء الأهلى فى الدور نصف النهائى بالمونديال، فيما صعد الهلال السعودى لأول مرة فى تاريخه لنهائى مونديال الأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة للتاريخ.. حلم الأهلى لم يكتمل بالهزيمة أمام ريال مدريد فى نصف نهائى المونديال

جوائز مونديال الأندية

يحصل الفائز بلقب البطولة على خمسة ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثانى على أربعة ملايين دولار، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 2.5 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع على مليونى دولار

الاهلى موعد مباراة الاهلى فلامنجو مباراة تحديد المركز الثالث مونديال الاندية بالمغرب موعد مباراة ريال مدريد والهلال فلامنجو البرازيلي

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