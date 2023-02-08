الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال المدمر

مساعدات طبية عاجلة
مساعدات طبية عاجلة لتركيا

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء دولتي سوريا وتركيا لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم أبناء شعبى تركيا وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم فى تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين والذى أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
وأعرب المسئولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر.


ويعد الدعم المصرى المقدم للجانبين التركى والسورى تأكيدًا على أهمية الدعم الإنسانى لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم فى دعم علاقات الترابط والتآخى بين الشعوب لتجاوز المحن.

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