الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أبو هشيمة الخير» و«الهلال الأحمر» تتعاونان لإرسال قوافل طبية إلى الشعب السوري بعد الزلزال المدمر

أبو هشيمة الخير»
أبو هشيمة الخير»

أعلنت مؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الهلال الأحمر عبر صفحاتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعاونهما في إعداد قوافل إغاثية وإرسالها اليوم للشعب السوري، لمساندته في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وخلف عشرات الضحايا والمصابين.

تضم القوافل التي أعلنت عنها المؤسستان حقائب إغاثية ومستلزمات طبية، لمساعدة الشعب السوري في مواجهة وتخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وكان قد تفقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة مؤسس «أبو هشيمة الخير» صباح اليوم جمعية الهلال الأحمر وقدم الشكر لشباب الجمعية على ما يقومون به من جهد كبير في مجال الإغاثة في أوقات الأزمات والكوارث محليا وإقليميًا.

وكتب «أبو هشيمة» عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: « الشعب السوري من أقرب الشعوب لقلوبنا كمصريين ومساعدتهم واجب وفرض علينا.. النهارده سعدت بزيارة  جمعية الهلال الأحمر وتجديد التعاون معها لتقديم كل اللي يحتاجه الشعب السوري في الفترة دي بعد الزلزال المدمر اللي ضرب سوريا وتركيا.. القوافل في طريقها للشعب السوري وهنفضل متابعين الموقف وكل اللي هيحتاجه الشعب السوري مصر هتكون سدادة.. شباب الهلال الأحمر نموذج للإخلاص والتفاني من أجل خدمة الإنسانية تشرفت بلقائهم اليوم وشكرهم على ما يبذلونه من جهد.. رحم الله ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا وكتب للمصابين الشفاء العاجل»

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