الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تقي من الحوادث بنسبة 20%.. خبير يكشف أهمية صيانة كشافات السيارات

معتز عاطف
معتز عاطف

تحدث معتز عاطف، خبير السيارات، عن أهمية صيانة كشافات ومتابعة السيارة، لافتًا إلى أن  كشافات السيارة من الأمور المهمة لكشف الطريق أمام السائق، وهو ما يزيد من شعور السائق بالاطمئنان أثناء القيادة.

وأكد خبير السيارات، خلال لقائه على فضائية "dmc"، ضرورة رفع الوعي بأهمية كشافات السيارة، موضحًا أن الأفراد لا يقلقون كثيرًا عند إصابة أي من كشافات السيارة بعطل، ويقوموا بتأجيل صيانة الكشافات.

وأوضح خبير السيارات، أنه بالخارج يعد كشافات السيارات من الأمور المهمة، والتي يتم مقاضاة الشخص حال تعطلها ولا تنتهي القضية إلا بعد إصلاح العطل.

وأكد "عاطف"  أن كشافات السيارات مهمة جدًا لتحقيق الأمان، وتفادي الصدام والحوادث والمطبات، كما أنّ السيارات بالخلف تتمكن من رؤية السيارة كذلك، كاشفًا عن أن الأنوار والإضاءة الصادرة من كشافات السيارات تخفض الحوادث بنسبة لا تقل عن 20%، موضحًا أن كشافات السيارات مهمة جدًا لتحقيق الأمان.

 وأشار إلى أنه عند تعرض السيارة لفصل الكهرباء والإضاءة بالكشافات، لابد من توقف السائق عن السير والوقوف إلى جانب الطريق لحين سطوع الشمس، إذ أن السير على الطرق دون إضاءة يعرض السيارة للحوادث، خاصة من السيارات التي تأتي من الخلف ولا تتمكن من رؤية السيارة لعدم وجود إضاءة.

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