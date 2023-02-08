الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تؤدي إلى ارتباك المعدة.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

المعدة
المعدة

حذّر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ المواد الغذائية بجامعة عين شمس، من خطورة تناول عدة مشروبات على الريق في الصباح الباكر، وكذلك الأطعمة المقلية.

وقال "الحوفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، إن القهوة والشاي والمشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين التي تؤدي إلى زيادة إفراز الحامض المعدي، بالإضافة إلى العصائر المصنعة وعصائر البرتقال والليمون المحفوظة.

وأضاف أستاذ المواد الغذائية، أن من الأفضل تناول كوب من الماء الدافئ بعد الاستيقاظ مباشرة أو كوب من اللبن الدافئ، مضيفًا أن تناول الشاي باللبن يقلل من تأثير الحموضة الزائدة في المعدة.

وأوضح أستاذ المواد الغذائية بجامعة عين شمس، أن تناول المخللات في الصباح تؤذي جدار المعدة وتزيد من رفع نسبة الحموضة فيها، بالإضافة إلى أن مضغ اللبان غير مرغوب فيه لأنه يؤدي لنفس النتيجة من زيادة إفراز الحمضيات بالمعدة.

وعن الأطعمة التي ترهق المعدة، حذر أستاذ المواد الغذائية، من عدم تناول الأطعمة المقلية والمسبكة صباحًا لأنها تؤدي إلى ارتباك المعدة، موضحًا أنه يمكن تناول الفول لكن بكمية قليلة مع تقليل كمية التوابل.

وكشف "الحوفي" أن زيادة الحمضيات بالمعدة تؤدي إلى صداع نصفي وتؤثر سلبًا على عضلة القلب وتخفض ضغط الدم، كما يؤدي لإعاقة امتصاص الأملاح المعدنية المهمة للجسم.

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