أخبار فاتتك| تردد قنوات كأس العالم للأندية 2023.. وحمزة نمرة يحيى حفلًا بالتجمع الخامس

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

قبل مباراة الأهلى وريال مدريد.. اعرف تردد قنوات كأس العالم للأندية 2023

يستعد النادي الأهلي لخوض ثالث مبارياته ضد بطل القرن الأوروبي ريال مدريد في كأس العالم للأندية بالمغرب، وهي المباراة التاريخية التي تحظى باهتمام شعبي كبير في مصر والوطن العربي وحتى العالم كله.

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حمزة نمرة يحيى حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس 24 فبراير الجارى

يقام يوم الجمعة الموافق 24 فبراير الجارى، حفلا غنائيا، للمطرب حمزة نمرة، بالقاهرة الكبري بالتجمع الخامس.

يقدم حمزة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، كما يغنى أغنيات ألبومه الأخير"مولود سنة 80".

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نظر دعوى مرتضى منصور ضد «الجبلاية» لقيد اللاعبين.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

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ناقد رياضى يحذر الأهلى من تكرار سيناريو بايرن ميونخ أمام الريال

كشف شريف عبدالقادر، الناقد الرياضي، عن كواليس المباراة المرتقبة بين الأهلي وريال ومدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، موضحا أن الفريق الملكي سيأخذ الأمر بجدية وليس مثلما حدث في المباراة الودية بين الفريقين مطلع القرن الحالي.

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رشا شيحا فى إطلالة مميزة بالفستان الأبيض

نشرت الفنانة رشا شيحا، صورًا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت رشا بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا أبيض مكشوف الكتف.

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