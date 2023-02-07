الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمزة نمرة يحيى حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس 24 فبراير الجاري

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يقام يوم الجمعة الموافق 24 فبراير الجارى، حفلا غنائيا، للمطرب حمزة نمرة، بالقاهرة الكبري بالتجمع الخامس.

 يقدم حمزة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، كما يغنى أغنيات ألبومه الأخير "مولود سنة 80"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية.

وكان أطلق حمزة نمرة أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات، حيث اعاد حمزة نمرة عبر الألبوم الجديد إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعا في ألبوم "موسيقي فقط" بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

ويضم ألبوم "حمزة لاونج" في جعبته 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب و "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".

كما حمل الألبوم تصميم كل أغنية بشكل كليب "انيميشن" بحكاية وحالة مختلفة عن الأخرى، وتم استيحاء تصميماتها من شوارع مصري القديمة في فترة الثلاثينات وأشهر الأماكن التي تحمل الطابع المصري، مثل المقاهي الشعبية وكافيه جروبي الشهير ومبنى قناة السويس وقهوة سيد درويش، حيث تظهر الفرقة الموسيقية المصاحبة لحمزة وهي تعزف موسيقاها في تلك الأماكن.

حمزة نمرة داري يا قلبي فاضى شوية الأغاني التراثية العربية مولود سنة 80

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وائل لطفي

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