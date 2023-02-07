الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم باستخدم الكلاب لترويع المارة بمدينة بدر

حجز
حجز

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحجز الشاب المتهم بترويع المارة بواسطة كلاب وقيام أحدهما بعقر طالب بالقاهرة، 24 ساعة على ذمة القضية، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

 وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن قيام أحد الأشخاص بترهيب وترويع المارة بواسطة كلاب وقيام أحدهم بعقر طفل وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية القائم بالنشر، وتبين أنه مدرس مقيم بدائرة القسم، بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال سير نجله طالب بالمرحلة الإعدادية- مقيم بذات العنوان بمحل الواقعة فوجئ بهجوم كلب عليه وعقره نتج عن ذلك إصابته بجرح بالفخذ.

بترويع المارة بواسطة كلاب قسم شرطة بدر لمرحلة الإعدادية-

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وائل لطفي

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