ظهرت.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

منذ دقائق قليلة انتشر الفرح في كافة منازل الأهالي بالمنيا مع ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي وكثر التساؤل عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا عبر جوجل، من قبل أولياء الأمور والأبناء لمعرفة النتيجة، عقب اعتمادها من نائب محافظ المنيا.

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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

وتنشر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا عقب اعتمادها من خلال الدكتور محمد أبوزيد بصفته نائب محافظ المنيا، خلال اليوم الثلاثاء، وهو نائبا عن اللواء أسامة القاضى، "محافظ المنيا"، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والمنازل بنسبة 74.13%، وذلك بحضور المهندس حمدى السيد، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة.

وتتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا بكل سهولة ويسر من خلال موقع الدستور من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المنيا

وأعرب الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ عن خالص التهاني للطلاب المتميزين، والناجحين وكافة أولياء أمورهم، كما قد قدم التهنئة لجميع القيادات التعليمية والإداريين، ومتمنيا دوام النجاح والتفوق، ومنوها حرص واهتمام الدولة على الدعم المنظومة التعليمية، وذلك باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث ستعمل المحافظة على تقديم جميع أشكال الدعم للعملية التعليمية وكذلك رفع المستوى والكفاءة لكل القائمين على العملية التعليمية والرعاية والتحفيز للطلاب المتفوقين.

ومن جانب أخر، أوضح حمدى السيد، بصفته وكيل وزارة التعليم في المحافظة، أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في المدارس الرسمية والمنازل حوالي 91227 طالبًا، وحضر منهم عدد 88135 طالبًا، وبلغ إجمالي عدد الناجحين حوالي 65338 طالبًا، بنسبة نجاح تصل إلى 74.13%.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات

بينما توزيع كافة درجات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات في كافة المواد المختلفة التي ستضاف للمجموع كل تالي:-

مادة اللغة العربية: مجموع 40 درجة، مادة الرياضيات: مجموع 30 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى: مجموع 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية: مجموع 20 درجة، مادة العلوم: مجموع 20 درجة "، لكي يكون المجموع النهائي للمواد وهو: مجموع 140 درجة.